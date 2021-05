Ils ne veulent plus de lui: Tom Holland est remplacé dans les réseaux par un autre acteur de Marvel

Tom Holland est l’un des jeunes talents les plus aimés d’Hollywood, après une grande croissance réalisée dans le film L’impossible et une participation exceptionnelle au Univers cinématographique Marvel, mettre le costume de Homme araignée. Elle est récemment devenue virale pour son inoubliable danse des parapluies habillée en Rihanna, mais certains n’en veulent plus et préfèrent la danse d’un autre acteur MCU.

Twitter et différents réseaux sociaux ont explosé pour commémorer un nouvel anniversaire de Présentation de Holland sur le programme Lip-Sync Battle, où elle a réalisé l’une des performances live les plus mémorables de ces dernières années: elle a attiré tous les regards en imitant la chanteuse avec une grande chorégraphie de parapluie.

Cela a commencé comme un autre acte musical de la chanson Singin ‘in the Rain, qui a été rendue populaire en 1952 par le film Singin’ in the Rain. Là, il était vêtu d’un costume et d’un parapluie, mais à un moment donné disparu et est revenu caractérisé comme Rihanna. L’émission a provoqué l’émotion du public présent et du monde entier, puisque la vidéo a plus de 85 millions de vues sur YouTube.

Alors que tout le monde sur Twitter se souvenait de ce moment, il y a eu ceux qui ont déclaré qu’ils le mettraient de côté pour un autre acteur qui a également interprété une grande chorégraphie récemment. C’est la dernière scène du film Another Round, lauréat du meilleur film international aux Oscars 2021, avec Mads Mikkelsen, interprète de Kaecilius dans Doctor Strange. Ici, nous vous apportons la danse et vous pouvez la comparer avec celle de Tom!







Ce billet a suscité un petit débat dans les commentaires, où beaucoup ont affirmé convenir que la vidéo de Mikkelsen est bien meilleure que celle de Holland, bien que celui-ci ait aussi ses adeptes qui ne pensaient pas du tout la même chose. La vérité est que ces deux artistes nous ont laissé deux grands moments et chacun a sa propre grâce. lequel préfères-tu?