Ils ne révéleront pas de scènes avec des stars supprimées de Thor : Love and Thunder

Taika Waititi a confirmé que les scènes enregistrées pour Thor : Love and Thunder avec d’autres personnages du MCU ne seront pas partagées pour une raison précise.

Jeff Goldblum dans le MCU

Thor : Amour et tonnerre suit l’histoire du dieu du tonnerre alors qu’il est menacé par Gorr The God Butcher, un personnage qui a tout perdu dans un monde oublié et a juré de se venger des divinités une fois qu’il a été choisi par le Necrosword pour mener à bien ce massacre. Alors Odinson forme une équipe avec Valkyrie, Korg et Jane Foster qui est digne de soulever le marteau magique Mjlonir et devient Mighty Thor.

Le film de Taika Waititi est le « Formule Merveilleuse » sur les stéroïdes en utilisant beaucoup d’humour entre les scènes d’action incroyables ainsi qu’en introduisant de nouveaux personnages dans la mythologie du Univers cinématographique Marvel comme le méchant Gorr personnifié par Christian Bale ou le dieu même de l’Olympe, Zeus, joué par Russell Crowe. Une bande qui n’est pas dépaysée dans la Phase 4 du MCU !

Les acteurs qui ont été laissés pour compte dans Love and Thunder

On sait que Taika Waititi laissé dans la salle de montage de nombreuses scènes qui ajouteraient à l’intrigue de ce film qui aurait pu avoir quelques personnages de plus dans son scénario sans se sentir surchargé, après tout, comme il est sorti en salles, cela ressemble à un trip and roll rock et très lisse, donc d’autres noms du MCU n’auraient pas été de trop.

De qui parle-t-on? Les acteurs Peter Dinklage, Jeff Goldblum et Lena Headey. Les deux premiers ont déjà fait leurs débuts auparavant dans le Univers cinématographique Marvel comme les personnages Eitri et The Grand Master dans les films Avengers : guerre à l’infini Oui Thor : Ragnarök. Malheureusement, ils sont restés dans la salle de montage de Thor : Amour et tonnerre parce que Taika Waititi il trouve que certaines scènes fonctionnent mieux seules et non dans le contexte d’un film complet.

Parler avec Initié Le cinéaste a déclaré que les acteurs comprennent ces raisons car ils font partie de l’industrie depuis longtemps, en plus de faire comprendre aux fans qui s’attendent à voir les scènes supprimées qu’ils ne les présenteront pas pour une raison très simple : « Pas assez bon »tel que défini par le chef du film mettant en vedette Chris Hemsworth. Nous devrons accepter cette décision !

