Ils ne me connaissent pas, série Netflix britannique : distribution, intrigue et critique

L’acteur Samuel Adewunmi étoiles »ils ne me connaissent pas » (You Don’t Know Me) la nouvelle mini-série britannique vient de sortir sur la plateforme de streaming Netflix, avec seulement quatre chapitres d’une heure chacun. Après son arrivée au catalogue, il a été placé dans le top 10 de Netflix provoquant un tollé chez les téléspectateurs ébahis par son histoire. »Ils ne me connaissent pas » est une fiction écrite par Bord de Tom et dirigée par Sarmad Massoudréussissant à capter l’attention des utilisateurs dans chacun de ses épisodes

De quoi parle Ils ne me connaissent pas ?

L’intrigue captivante suit Hero, un jeune homme du sud de Londres accusé de meurtre, utilise sa déclaration finale au tribunal pour raconter son histoire d’amour avec une femme mystérieuse. L’avocat de l’accusation lui montre des preuves accablantes dans son discours de clôture, mais il décide de raconter sa propre histoire en considérant ce qui est le mieux pour lui.

L’histoire de la série est basée sur un roman du même nom de 2017 écrit par Imran Mahmood, qui a étudié le droit et a écrit l’histoire sur la base de ses expériences dans les couloirs du système juridique britannique, confirmant que son idée est née d’une expérience. avec un de vos clients.

»J’avais un client très brillant et enthousiaste qui me donnait des idées sur ce qu’il fallait mettre dans le discours qu’il voulait que je couvre, il était conscient que nous ne pouvions pas le faire comme il le voulait, mais pendant que je l’écrivais, je pensais Et si un accusé vous demandait de prononcer votre propre discours ? En quoi serait-ce différent ? Mahmood a déclaré lors de sa première présentation « Ils ne me connaissent pas ».

Le programme a été lancé via la plate-forme iPlayer de Bbc à la fin de 2021, et a été annoncé en mars de cette année. Enfin, il a atteint la plateforme de streaming le 17 juin, se classant dans le top 5 des séries les plus vues sur la plateforme lors de son premier week-end.

Casting de Ils ne me connaissent pas

La série met en vedette Sam Adewunmi en tant que héros, ainsi que Sophie Wilde, Roger Nesegiyumva, Bukky Bakray, Yetunde Oduwole et Michael Balogun. « Ils ne me connaissent pas » est la série parfaite à regarder en une seule journée car elle ne comporte que 4 chapitres, donc dans un après-midi tranquille, vous pouvez rattraper son retard sur l’histoire qui fait sensation sur Netflix.

À l’époque, les médias tels que Radio Times, The Guardian, Telegraph et Decider l’ont reçu positivement, et il a remporté une nomination aux BAFTA TV Award pour la performance exceptionnelle d’Adewunmi.