Lil Wayne parle de l’impact éternel qu’il a eu sur le jeu de rap.

Il faut être fou pour nier cette influence de Lil Wayne sur le jeu. Pour le meilleur ou pour le pire, c’est la raison pour laquelle le hip-hop est tel qu’il est aujourd’hui. S’il n’y avait pas de Lil Wayne, nous n’aurions pas de Young Thug, ce qui signifie que le jeu de rap ne serait probablement pas aussi saturé qu’il l’est. Blagues à part, Lil Wayne est le début du hip-hop pour de nombreux rappeurs de cette génération.

Evan Agostini / « Wayne le sait aussi. Même s’il se présente comme un reclus qui dérive sur sa propre planète, il y a une partie de lui qui prend évidemment note de ce qui se passe actuellement sur le terrain. Lors d’une récente interview avec Brett Berish pour Bumbu , Weezy F. a expliqué son influence sur le rap game. « Regardez dans la musique et avant que j’entre dedans, ils avaient de la musique et tout le monde avait l’air d’une certaine façon, faisait une certaine chose », a déclaré Wayne. « Regardez-moi. Et maintenant regardez la musique. Ils me ressemblent tous. » Berish a demandé à Wayne si c’était quelque chose qu’il appréciait. «J’adore», a poursuivi Wayne. « Si je ne le faisais pas, je serais sur chaque chanson, en disant: » Tu me ressembles. Tu essaies d’être comme moi. Tu prends mon style. » Non. J’adore. Allons-y. « Vous auriez du mal à trouver un rappeur qui a émergé au cours de la dernière décennie et qui n’a pas été influencé par Weezy dans une certaine mesure. Cependant, Wayne a différencié la copie et l’influence. « Nous n’avons pas de match pour les Lil Waynes. Ce serait copié », a-t-il déclaré. «Aucun d’eux n’essaye d’être comme moi. Ils vont se faire tatouer le visage, un gril. Ils pourraient mettre Lil sur le devant de leurs noms ou Baby après, mais ils ne me ressemblent pas. Ils n’ont pas vécu ce que j’ai vécu ou ils ne sont pas d’où je viens. Il n’y a, après tout, qu’un seul Lil Wayne. Découvrez le clip ci-dessous.