Ils l’ont encore fait : Les Simpson ont prédit la candidature de Donald Trump en 2024

in

Curiosités

Les Simpson ne cessent de surprendre le public et l’un de ses producteurs historiques a laissé la nouvelle prédiction sur les réseaux sociaux : la candidature de Trump en 2024.

©DisneyIls l’ont encore fait : Les Simpson ont prédit la candidature de Donald Trump en 2024.

Parler de Les Simpsons Il ne s’agit pas seulement d’évoquer une émission de télévision conventionnelle, cela fait référence à un tournant dans l’histoire moderne du divertissement et, aussi, de la série préférée de la majorité dans le monde. S’il est vrai qu’il y a eu une baisse de qualité, rester à l’antenne pendant trois décennies n’est pas un exploit que toute production peut obtenir et elle doit beaucoup à ses fans, qui non seulement apprécient les épisodes mais aussi ce qui l’entoure : comme les prédictions.

Le spectacle créé par Matt Groening a été étudié pendant des années, mais il a aussi un aspect très particulier qui éveille la curiosité du public et c’est la capacité qu’ils ont eu à prédire les événements futurs. À ce sujet, les producteurs ont expliqué: « Les épisodes sont diffusés un an après leur production, donc c’est juste une sorte d’état d’esprit auquel nous devons réfléchir un an à l’avance ».

+Les Simpson ont prédit Trump 2024

Le temps et les saisons passent pour le programme, on pense donc que ce problème appartient au passé. Cependant, dans les dernières heures, une nouvelle prédiction était connue. Après des mois d’incertitude, atout de donald a confirmé qu’il briguera la présidence des États-Unis pour la troisième fois. Compte tenu de cela, le producteur Al-Jean Il a posté ce qui suit sur son compte Twitter officiel :

« Les Simpson l’avaient prédit en 2015 »mentionne Al-Jean dans la poste. Il s’agit d’un court métrage intitulé « Voyage trompeur »dans lequel on observe Homère voyageant à travers le cerveau et les cheveux de Atoutobsédé par l’idée de devenir président de son pays, puisque les dates changent tous les quatre ans et vont jusqu’en 2028.

Ce n’est pas la première, et on pense que ce ne sera pas la dernière fois que Les Simpsons sont liés avec atout de donald, puisqu’il vient d’il y a des décennies. Dans l’épisode 17 de la saison 11, appelé « Bart vers le futur », nous voyons Lisa en tant que présidente des États-Unis et là, ils avaient également prévu que le magnat deviendrait le chef de la nation. Fait intéressant, 16 ans plus tard, il a atteint le poste de direction.

