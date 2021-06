Ils le comparent à Elite : réactions à la bande-annonce de Gossip Girl

Très différent de l’original ! La première de Gossip Girl sur l’écran de HBO Max se rapproche et ce jeudi elle a été présentée la bande annonce officielle du reebot basé sur l’emblématique série 2000. Le nouveau look des personnages et l’approche diversifiée de l’intrigue ont été parmi les plus discutées sur les réseaux sociaux. Il y a eu toutes sortes de réactions et beaucoup n’étaient pas bonnes. Découvrez les mèmes les plus grands et les fans!

L’émission est née sur The CW en 2007 et a duré six saisons jusqu’en 2012. Depuis son lancement a été un succès total auprès des adolescents pour avoir montré les conflits d’un groupe de jeunes milliardaires à Manhattan. La série reçue a été parmi les plus primées de son époque et a reçu pas moins de 18e Teen Choice Awards.

Le producteur original de l’émission Josh Schwartz, a décidé de reprendre l’événement en 2019 et a conclu un accord avec Warner Media pour faire la suite qui verra lumière le 8 juillet. Le gestionnaire a précisé qu’il est la suite de l’histoire, bien qu’avec d’autres personnages et une adaptation à l’époque.

À cette occasion, Gossip Girl est un compte Instagram anonyme qui espionne les étudiants et déchaîne toutes sortes de drames. Bien que la prémisse soit similaire à 2007, le casting est parmi les plus grandes différences: plus culturellement diversifié et ouvert à la communauté LGBT.

Les premières réactions après la bande-annonce officielle étaient différentes : tandis qu’une partie a célébré le retour de la série, l’autre a comparé les deux versions et est restée avec l’ancienne. De plus, d’autres utilisateurs ont marqué la nouvelle production comme une copie de Netflix Elite.

Parmi les commentaires spécifiques, les fans ont été surpris car le personnage de Leighton Meester (Blair Waldorf) il n’a pas de cheveux sur cette nouvelle émission HBO Max. L’actrice est Jordan alexandre et interprète Julien Calloway dans Gossip Girl de 2021.

