Ils lancent une série de Funkos personnalisés par des rockers péruviens et il y en a déjà un de Salim Vera | 45S

Depuis plusieurs années maintenant, les Funkos sont de plus en plus populaires. La grande majorité d’entre nous connaît le classique Funko Pop des États-Unis, qui a publié une série de figurines à collectionner qui ont enthousiasmé les fans du monde entier.

Cependant, leur offre est quelque peu limitée. Par conséquent, ne pas trouver votre artiste préféré dans cette marque peut générer une sorte de déception. Heureusement, des entreprises locales comblent ce déficit d’approvisionnement. Tout est question de Funkos personnalisés, tout comme le font les gars de FUNKO INFINITO.

Ils ont commencé cette année à jouer divers Funkos, principalement leurs Rockstar Funkos. Qui, en tant que fan de Soda Stereo, n’a pas voulu un Funko de la légende Gustavo Cerati? Eh bien, ces gars-là ont rendu possible en sortant divers Rockstar Funkos pour satisfaire la demande de nombreux fans de rock.

Maintenant, ils nous surprennent avec de nouvelles nouvelles. Le 9 avril, ils ont sorti le premier Funko Rockstar d’un artiste péruvien. C’est le Funko de Salim Vera, le chanteur et leader de la Libido.

Cette initiative novatrice fait partie d’une ligne de Funkos personnalisés par nos artistes nationaux. Comme nous le dit Peter Mendoza: «Dès le début, nous nous sommes demandé pourquoi il n’y avait pas de Funkos des plus grands rockeurs du monde. On sait qu’il y a un Freddie Mercury, un Kurt Cobain, mais pourquoi n’y a-t-il pas un Cerati, un Calamaro, un Jorge González? ».

Il poursuit: «Et juste après, on se demande pourquoi il n’y a pas de Funkos de nos artistes nationaux. Ainsi, petit à petit, nous avons travaillé sur ce rêve de pouvoir jouer les Funkos de nos représentants nationaux (péruviens). Nous avons parlé de notre idée à Salim et il l’a aimé, et c’est ainsi que nous pourrions commencer ce rêve du National Rockstar Funkos. C’est un art fait par des Fans pour des Fans ».

Et en exclusivité, les gars de FUNKO INFINITO nous ont dit que Funko de DANIEL F, le troubadour rock péruvien, a également été confirmé. Ils l’annonceront également bientôt. Ces Funkos personnalisés et plus sont déjà disponibles dans tout le Pérou.