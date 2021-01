Ils lancent une édition limitée des AirPods Max qui dépasse 100000 dollars

Ces AirPods Max ne coûtent que 100000 dollars et sont presque tous en or.

Comme à peu près tout ce que fait Apple, ses nouveaux écouteurs appelés AirPods Max, ils ont beaucoup parlé.

Alors que les AirPod normaux sont destinés à l’utilisateur quotidien, pour écouter de la musique dans la rue ou pour parler au téléphone, nous ne pouvons pas en dire autant de ces nouveaux écouteurs. Non seulement pour son design mais aussi pour son prix, de 600 euros ou dollars.

De nombreux utilisateurs ont crié vers le ciel, déclarant que le prix de ces appareils est complètement absurde Et bien que nous n’ayons pas pu les tester, la vérité est que les écouteurs Apple ne sont pas chers du tout si nous les comparons avec ces autres appareils.

Maintenant, comme pour tous ces modèles d’iPhone qui coûtent des milliers et des milliers de dollars, la même chose s’est produite avec les AirPods Max car la marque russe Caviar, experte en produits collants et chers, a publié une édition limitée AirPods Max qui dépasse 100000 €.

Ces AirPods Max sont chers: plus de 100000 €

Vaut-il la peine d’acheter un casque de plus de 100 000 €? Seulement s’il vous reste beaucoup d’argent. Pour commencer, ces AirPods Max sont si chers car ils contiennent 830 grammes d’or, Bien que la firme certifie que ledit matériel n’affecte pas le bluetooth du casque.

Comme on le voit sur leur site Internet, le bandeau des écouteurs est en peau de crocodile tandis que les cache-oreilles sont décorés d’or 18 carats.

Bref, en voyant ces écouteurs Caviar, la vérité est que la version de base des AirPods Max ne semble pas si chère. Maintenant, si vous, les utilisateurs d’Android, envisagez d’acheter l’un de ces écouteurs, réfléchir à deux fois.

Non, si vous avez un téléphone Android, il ne mérite pas d’avoir des AirPods Max. D’une part parce que vous perdrez de nombreuses fonctionnalités qui ne sont compatibles qu’avec les produits Apple et d’autre part, parce qu’il existe des alternatives meilleures et moins chères.

