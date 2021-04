Ils lancent un nouvel Optimus Prime qui peut se transformer

Hasbro a annoncé le lancement d’un nouveau Optimus prime qui peut être transformé seul à l’aide d’une application.

Annonce des détails du nouveau robot ‘Transformateurs’, Hasbro a annoncé que le prix de départ sera d’environ 700 USD. Le nouveau jouet sera lancé en partenariat entre la marque de jouets et Volé, une entreprise de robotique qui vend des robots programmables.







Les personnes qui achètent le nouveau robot d’Optimus Prime pourront lui commander de marcher, de conduire, de heurter et d’écraser d’autres objets selon un communiqué de presse Hasbro.

Le chef de la robots automatiques Il comportera sa hache de combat classique et son blaster, tous intégrés dans le design traditionnel G1 du personnage dans les couleurs rouge et bleu. Le robot aura également un étui portable, qui peut également être manipulé via une application disponible sous le nom de «Robosen Optimus Prime».







Le nouveau robot Optimus Prime peut être commandé dès maintenant sur le site Web de Hasbro, tandis que sa date de livraison est prévue pour le 2 août prochain.