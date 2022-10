Ils insultent Belinda lors d’un récital chrétien Nodal et il ne réagit pas

célébrités

La polémique autour de Christian Nodal et Belinda perdure malgré le fait que les deux artistes aient tourné la page de côté. Maintenant ce qui est arrivé?

Bélinda Oui chrétien nodal Ils sont séparés depuis des mois, mais cela n’empêche pas la polémique autour de cet ancien couple de se poursuivre, ajoutant de nouveaux chapitres jour après jour. Malgré le fait qu’ils semblent avoir tourné la page avec lui en couple avec l’Argentin Cazzu et l’Espagnol prétendument avec un puissant homme d’affaires mexicain. Cependant, les épisodes controversés continuent.

Dans le passé, un audio a été divulgué où Bélinda Il a demandé de l’argent à son ex pour réparer ses dents. Plus tard, ils se sont dédiés des chansons une fois la séparation consommée et depuis, il y a eu des événements plus concrets comme l’insulte d’un ami de Nodal à Bélinda ou le Mexicain dédiant la même chanson à son partenaire actuel qu’à son ancienne petite amie.

Nodal et Belinda continuent d’ajouter des chapitres

Maintenant ce qui est arrivé? chrétien nodal Il a donné un concert à Guadalajara et à un moment de sa présentation, il s’est consacré à discuter avec l’un de ses mariachis. À ce moment, des milliers de personnes ont commencé à insulter Bélinda criant en même temps « Belinda, menton… ta mère », tandis que son ex-petit ami n’a pas réagi à la situation déplorable. De nombreuses personnes ont vu la vidéo sur Internet et ont été scandalisées par la réaction de Nodal.

Il semble que les followers de Nodal ne soient pas du tout satisfaits de l’actrice de bienvenue à l’éden et donc ils l’ont fait savoir avec cette cataracte d’insultes d’une masse de gens qui ont montré un réel manque de respect envers les Espagnols, ce qui devrait être condamné non seulement pour chrétien nodal mais aussi par les protagonistes mêmes de l’événement qui devraient se repentir et s’excuser.

Face aux commentaires qui ont émergé sur la toile une fois cette situation révélée lors d’un de ses concerts à Guadalajara et aux critiques que sa passivité a suscitées, là encore face à une insulte contre Bélindacomme ce qui s’est passé avec Le Charro de Toluquilla, chrétien nodal Il en a profité pour sortir et défendre sa position face à l’incident, déclarant ce qui suit : « Je te l’ai déjà dit, je ne peux pas prendre soin de la bouche de tout le monde ». Qu’est-ce que tu penses?

