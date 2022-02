Ils fuient le contenu du multijoueur de The Last of Us 2

Un utilisateur de YouTube a trouvé ce qui semble être des modèles inutilisés dans »Le dernier d’entre nous, partie II », nous donnant un aperçu du multijoueur reporté du jeu. Le créateur de contenu Speclizer a révélé trois modèles d’armure pour Ellie qui étaient cachés dans le code de la deuxième partie de »Le dernier d’entre nous ». Ces modèles ne se trouvent à aucun moment dans le jeu solo, ce qui rendrait plus probable qu’ils fassent partie du multijoueur qui n’a pas encore été publié pour le jeu.

« Ces armures multijoueurs pour Ellie ont été laissées dans les fichiers du jeu », a écrit Speclizer au début de la vidéo. « Ce ne sont probablement que des modèles d’espace réservé qui ont été utilisés lors du développement multijoueur ou ils pourraient être des versions inachevées de ce qui sera utilisé dans le multijoueur TLOU 2. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : Fan de LEGO et de PlayStation recrée une PSP entièrement avec des blocs.

Les trois armures trouvées pourraient faire référence aux différents déblocages que nous pouvons réaliser pendant que nous progressons et que nous progressons en mode en ligne. De plus, d’autres types de contenu ont également été trouvés qui n’ont pas encore été utilisés pour le jeu, comme une immense carte qui a un potentiel pour un mode de jeu Battle Royale.

Les développeurs avaient initialement prévu que la suite ait un mode multijoueur comme »Factions », le mode multijoueur en ligne populaire original du premier épisode de » The Last of Us ». Cependant, ces plans se sont avérés trop ambitieux et, quelques mois avant la sortie de »The Last of Us Part II » en juin 2020, le chien méchant a annoncé que le développement du mode multijoueur du jeu avait été arrêté.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Pokémon annonce Scarlet et Purple la neuvième génération de la saga.







Malgré tout, Naughty Dog n’a pas cessé de travailler sur cet ambitieux projet multijoueur, et de nombreuses sources ont déclaré que ce serait une expérience totalement gratuite pour les joueurs. Play Station. La société de production a également déclaré que la sortie du jeu en ligne sera complètement séparée de l’histoire principale de « The Last of Us Part II », devenant ainsi le premier produit multijoueur de Naughty Dog.

Bien qu’il y ait eu peu de mises à jour sur le développement, il a été signalé plus tôt cette année que l’option multijoueur de la suite serait bientôt dévoilée, ainsi qu’une édition Director’s Cut du jeu, bien que Naughty Dog n’ait pas encore annoncé cela ni confirmé. Cela apporterait également un package qui inclurait une nouvelle version remasterisée et adaptée de »The Last of Us Part II » pour PlayStation 5.