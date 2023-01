Ils font partie du casting de Physical Ability: 100 sur Netflix

Netflix.

Il s’agit du nouvel engagement de la plateforme de streaming envers le contenu original de Corée du Sud.

©IMDBLa série compte 100 concurrents qui se battront pour le titre de meilleur corps

Netflix continue de miser sur le contenu de Corée du Sud et maintenant dans le style de Le jeu du calmarmais avec de vrais concurrents, une nouvelle série est arrivée qui donne déjà de quoi parler et qui testera la résistance et la puissance des concurrents, il s’agit de « Capacité physique : 100« Et ici, nous vous parlons un peu de leurs concurrents.

« Peu importe votre âge, votre sexe ou votre race, nous voulons étudier le physique le plus parfait et nous vous invitons donc ici. Désormais, ils doivent rivaliser pour survivre en utilisant uniquement leur force physique. De plus, tout le processus de survie qui se déroulera ici sera diffusé dans le monde entier. » dit une voix off dans la bande-annonce de l’émission de téléréalité.

+ Qui sont les candidats ? Combien coûte 300 millions de wons en pesos ?

L’aperçu nous permet de voir que certains des défis sont entre deux concurrents, tandis que d’autres contre des dizaines d’entre eux. Avec la promesse que celui qui gagne ne sera pas seulement reconnu comme la personne avec le meilleur physiquesinon quoi remportera 300 millions de wons (environ 4,5 millions de dollars de pesos mexicains).

Parmi les candidats qui ont comparu jusqu’à présent figurent:

Yang Hak Seon: gymnaste professionnelle et médaillée d’or olympique de Londres en 2012. ma sun-ho: carrossier et vainqueur de compétitions locales. Hwang Ji-hun: Militaire et membre de la flottille Special Warfare. Kim Ye Hyun: Escrimeur et l’un des meilleurs de sa discipline. Bang Song Hyeok: Entraîneur Florian: modèle de remise en forme Kim Eunice-ji: Modèle de fitness et entraîneur Kim Chun-ri: carrossier jang eu-sil: Athlète professionnel spécialisé dans la lutte gréco-romaine. GROSSE: Mannequin, influenceuse et Youtubeuse. Cale Eu-ddeum: youtubeur fitness An Da Jeong: Carrossier. tarzan: Youtubeur de voyage. fils hee dong: Combattant fils hee chan: Combattant Ssireum kkang mi: ancien militaire Jang Seong Min: Membre de l’équipe nationale de Rugny Jo Yenon-Joo: Majorette

« Capacité physique 100 » est maintenant disponible sur Netflix. Il est sorti le 24 janvier et compte un total de neuf épisodes d’une durée comprise entre 50 et 60 minutes par épisode. L’émission de téléréalité a été créée par Jang Ho-gi.

