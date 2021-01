Ils font face à la caméra du Huawei P40 Pro contre celle du Nokia Lumia 1020 de 2013

Comme nous l’avons déjà vu dans notre analyse du Huawei P40 Pro, son appareil photo se démarque de manière exceptionnelle au point que plusieurs médias avertis l’ont classé comme le meilleur appareil photo vu dans un mobile du passé 2020. Mais, Un téléphone de 2013 peut-il mettre tout un 2020 haut de gamme sur les cordes? Selon certains, c’est le cas.

Ils comparent les appareils photo du Nokia Lumia 1020 avec un Huawei P40 Pro et le résultat n’est pas mal du tout

WillItBeatNokia est une chaîne YouTube dédiée à la comparaison des caméras de différents smartphones avec la caméra du légendaire Nokia Lumia 1020. Pour ceux d’entre vous qui ne se souviennent pas de cet appareil, C’est un téléphone de 2013 qui avait un appareil photo de rien de plus et rien de moins de 41 mégapixels. Malheureusement, nous savons tous comment les téléphones Lumia de Nokia ont abouti et la concurrence avec iOS et Android était vraiment terrifiante.

Cependant, cette chaîne YouTube a déjà fait comprendre à plusieurs reprises que si la section photographique du Lumia 1020 était déjà bonne en 2013, elle continue de l’être plusieurs années plus tard, cette fois face au P40 Pro **.

Comme nous pouvons le voir dans la vidéo ci-dessus, les résultats de l’appareil Nokia sont bien des années plus tard, vraiment spectaculaires. Il est possible que la société finlandaise ait misé sur le mauvais système d’exploitation (que se serait-il passé si leurs appareils avaient eu Android depuis le début?) Mais ce qui est clair, c’est que le travail qu’ils ont fait avec les caméras de certains de leurs appareils était digne d’admiration.

Car il faut se rappeler que le P40 Pro dispose d’un capteur principal UltraVision de 50 mégapixels avec RYYB, regroupement de pixels 4 en 1 et avec une ouverture f / 1,9, qui est accompagné d’un capteur grand angle de 40 mégapixels f / 1,8 et d’un téléobjectif. SuperSensing 12 mégapixels avec ouverture f / 3,4, plus un capteur TOF 3D pour mesurer la profondeur lors de la prise de portraits, pour distinguer clairement quel est le premier plan et lequel est le second, ce à quoi un si vieux téléphone peut faire face est une chose vraiment incroyable.

Il est clair que bien que les caméras de téléphones portables n’atteignent toujours pas le niveau des caméras les plus professionnelles, ont complètement remplacé les appareils photo compacts. Les résultats que l’on peut obtenir avec les appareils photo mobiles sont spectaculaires et si l’on y ajoute des programmes de retouche photo, les possibilités sont pratiquement illimitées. De plus, tout le monde a un téléphone portable dans sa poche, il n’y a donc aujourd’hui aucune excuse pour ne pas sortir le photographe en nous.

