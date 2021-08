Ils filtrent une remorque de "Spider-Man : Pas de chemin à la maison", C’est vrai?

La remorque pour Homme araignée: Pas de chemin à la maison! Bien que ce ne soit pas officiel, au moins c’est une fuite virale d’un Fan-Made. Les images durent quelques secondes, mais elles sont spectaculaires : elles confirment le Spider-Verse avec les trois interprètes du personnage. Regardez la vidéo ! Est-il possible que ce soit réel ?

L’aperçu du film Marvel a des fans sans sommeil. C’est que quatre mois avant la première le 17 décembre, il n’y avait même pas de teaser officiel des producteurs sur le film. En fait, on ne sait pas quels acteurs participeront et la possibilité de voir les trois dernières versions de Spadey est encore latente.







La bande-annonce qui est sortie est en fait un fan fait par des fans. Le travail est si bien fait qu’il en embrouille plus d’un. A l’image d’un écran de cinéma, ils ont simulé les présentations de Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire avec une musicalisation parfaite.

Cependant, les fans se sont rapidement rendu compte qu’il s’agissait d’un faux car il est très peu probable qu’un studio publie une bande-annonce dans une salle avant qu’il ne le fasse sur ses supports numériques. Un autre aspect qui a attiré l’attention est que, dans la vidéo, aucune des personnes présentes ne s’exclame, ne crie ou n’applaudit une telle révélation.

De cette façon, l’anxiété de l’immense fandom de Spider-Man augmente et bien plus après les dernières fuites qui indiquent un éventuel retard de la date de sortie. Face à la menace de la variante Delta pour le box-office en salles, Marvel et Sony envisagent de déplacer le lancement à 2022 et ainsi éviter un échec de collecte.