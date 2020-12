Ils filtrent les données des utilisateurs d’une société de portefeuille Bitcoin: certains disent recevoir des menaces d’agression à domicile

Ledger, qui vend des portefeuilles physiques pour les crypto-monnaies, a souffert une violation de données d’environ 270000 utilisateurs. 270 000 utilisateurs qui ont désormais leurs données privées telles que nom, adresse physique, téléphone et e-mail en circulation sur Internet. Si cela peut déjà être horrible pour un service Bitcoin, certains utilisateurs disent qu’ils reçoivent des menaces d’agression chez eux parce qu’ils ne font pas ce que les attaquants demandent.





Ledger est un portefeuille physique de crypto-monnaie utilisé pour stocker, gérer, acheter ou vendre des crypto-monnaies. Heureusement, les crypto-monnaies stockées dans ces portefeuilles sont sécurisées à l’aide d’une phrase secrète et d’un mot de passe supplémentaire. Par conséquent, les fonds n’ont pas été aussi facilement volés.

Bien que la fuite ait eu lieu en juin de cette année, c’est maintenant que les choses se sont aggravées. Quelqu’un a publié toutes ces données dans deux bases de données publiques et gratuites dans un forum de sécurité. Résultat? Les gens commencent à recevoir des menaces.

Aujourd’hui, nous avons été alertés du vidage du contenu d’une base de données clients Ledger sur Raidforum. Nous confirmons toujours, mais les premiers signes nous indiquent que cela pourrait effectivement être le contenu de notre base de données e-commerce à partir de juin 2020. – Grand livre (@Ledger) 20 décembre 2020

« Je n’ai pas peur d’entrer par effraction dans ta maison »

Dans les messages partagés sur le sous-programme Ledger, certains utilisateurs indiquent qu’ils reçoivent des menaces d’agression à domicile après la fuite de données. L’un d’eux Il explique, par exemple, qu’il reçoit entre trois et quatre courriels par jour et entre cinq et six SMS. Les messages demandent par exemple environ 500 € en échange d’être laissé seul. De plus, il est menacé d’agression contre la maison et de violence physique s’il ne se conforme pas à la demande.

Je ne voudrais pas être un client Ledger pour le moment 👇 pic.twitter.com/wZoH3OwTLL – Riku Raisanen (@rikuraisanen) 21 décembre 2020

Filtration n’a pas fourni d’informations sur les crypto-monnaies dont dispose chaque utilisateur. Il s’agit d’informations qui ne sont stockées que dans le portefeuille lui-même, de sorte que même le grand livre n’y a pas accès. Cependant, les attaquants ont pu voir quels utilisateurs ont acheté les portefeuilles les plus complexes, sécurisés et coûteux. Avec cela, vous pouvez avoir une idée de qui a le plus de crypto-monnaies à stocker.

Pendant ce temps, Ledger a publié sur une page Web certaines des escroqueries les plus courantes que reçoivent ses utilisateurs. À de nombreuses reprises, ils se font passer pour Ledger elle-même, demandant des données supplémentaires pour «retrouver la sécurité du compte». Le fabricant demande de la prudence et ne répond jamais avec des données personnelles à ces e-mails car il ne peut pas vérifier que c’est vraiment Ledger qui envoie l’e-mail.

Via | Décrypter

Plus d’informations | registre