Ils filtrent le retour d’une actrice à Marvel pour Spider-Man: No Way Home

L’un des films de la Univers cinématographique Marvel ce que les fans attendent le plus, c’est Spider-Man: pas de retour à la maison, la troisième partie du personnage joué par Tom Holland. Beaucoup a été dit sur la façon dont ce projet sera, en raison des innombrables rumeurs qui indiquent que nous aurions multivers, mais pour l’instant l’intrigue est un mystère. Cependant, une nouvelle fuite confirmerait tout.

le Vers d’araignée est l’une des choses que les fans veulent le plus voir sur grand écran après la sortie du film d’animation Spider-Man: un nouvel univers, qui a montré que Peter Parker peut être dans différentes réalités. De là ont commencé les commentaires pour les apparitions possibles de Tobey Maguire et Andrew Garfield.

La première chose qui a attiré l’attention a été l’inclusion de Jamie Foxx comme Electro et l’annonce de Alfred Molina comme docteur Octopus, car aucun d’eux n’appartient au MCU. Ce qui a fini par fermer pour penser à un multivers était la confirmation de Docteur Strange, qui il serait très important d’ouvrir des portails et d’amener de vieilles connaissances, Quoi Kirsten Dunst dans le rôle de Mary Jane Watson.

La première rumeur sur le retour de l’actrice est survenue début octobre 2020, lorsque l’initié Daniel Richtman l’a rendue publique sur son Patreon. Ce qui confirmerait son apparition est une fuite IMDb, selon le compte @MaguireDunst de Twitter, où Askia Won-Ling Jacob est mentionnée comme la costumière personnelle de Dunst. Vue!

Pour le moment personne de Marvel Studios n’a fait référence à cela Et, dans le cas où cela serait vrai, on ne sait pas si elle a déjà filmé ses scènes, d’autant plus qu’elle a récemment annoncé qu’elle était enceinte. La vérité ici pour le moment est que nous aurons Spider-Man, Electro, Doctor Octopus et Doctor Strange ensemble le 17 décembre et nous pouvons avoir des surprises.