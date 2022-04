Ils filtrent la participation d’une figure du MCU dans Mme Marvel

MERVEILLE

Un personnage classique des Avengers pourrait apparaître dans la série avec Iman Vellani. Apprenez tout sur la prochaine série Marvel Studios sur Disney+.

©IMDBIman Vellani joue dans la prochaine série Ms. Marvel.

Le Univers cinématographique Marvel se développe de plus en plus : actuellement, Disney+ diffuser la série Chevalier de la Lune et très bientôt il sortira Doctor Strange dans le multivers de Madnesoui De cette façon, la franchise de super-héros accueille des visages complètement renouvelés, tout en laissant sa place méritée aux personnages classiques. Et même si ce n’était pas la prémisse originale de Mme MerveilleLa vérité est qu’une fuite pourrait tout changer.

Depuis août 2019, les fans qui sont aussi des lecteurs de bandes dessinées attendent cet important projet. C’est juste que tout semble prometteur : son showrunner est Bisha K -writer de Loki– et son protagoniste est Iman Vellaniqui personnifiera Kamala Khan. Le tournage, qui a eu lieu en Géorgie, a commencé en 2020 et, comme cela s’est produit pour de nombreuses autres productions, la date de sortie a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus.

Enfin, Disney + a publié la bande-annonce officielle et assuré qu’elle arrivera sur la plateforme à partir de 8 juin, diffusant des épisodes hebdomadaires jusqu’à en terminer six au total. De quoi s’agira-t-il ? Son protagoniste est une jeune fille de 16 ans qui, en plus d’être une excellente étudiante et une passionnée de jeux vidéo, a un fanatisme particulier pour les super-héros, en particulier pour Capitaine Marvel. Cette intrigue servira de base au film les merveillesqui arrivera dans février 2023 et où il répétera son rôle aux côtés Brie Larson et Teyonah Parris.

Son casting est confirmé : Aramis Knight (Kareem), Saagar Shaikh (Amir Khan), Rish Shah (Kamran), Matt Lintz (Bruno Carrellli), Zenobia Shroff (Muneeba Khan) et Mohan Kapur (Yusuf Khan). Mais une participation spéciale aurait leaké, peut-être, avançant la fin de la série. Il s’agit de la liste officielle de Funko Pop, où chaque série de Marvel Studios présente sa propre ligne de figurines en vinyle avec les personnages principaux de la fiction.

En ce sens, ils ont assuré que la marque annonçait une funko de Carol Denver, c’est-à-dire Brie Larson. Ces données pourraient garantir que Captain Marvel pourrait avoir une participation dans Mme Merveille, soit avec un rôle significatif, un camée ou une scène post-générique comme la compagnie de Kevin Feige en est habituée. Il ne reste plus qu’à patienter un peu moins de deux mois pour savoir si Avenger reviendra dans le MCU ou si son retour ne sera officiel qu’à la suite les merveilles.

