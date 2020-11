Ils expliquent pourquoi Rocket League n’aura pas 120 FPS sur PS5

Ligue de fusée, le titre compétitif de Psyonix, a fait le saut cette année vers le modèle free-to-play avec un succès absolu. Logiquement, profitant du fait qu’en 2020 les consoles de nouvelle génération ont également été lancées, son développeur a récemment choisi d’avancer les différentes améliorations techniques que l’on trouverait dans les séries PS5 et Xbox. Aujourd’hui, en revanche, nous découvrons la raison d’un certain décalage dans le FPS des deux systèmes.

Psyonix parle de la rétrocompatibilité de Rocket League sur PS5

C’est ce qu’il a répondu Psyonix à Pousser carré en cas de doute sur pourquoi la PS5 n’aurait pas la Xbox Series 120 FPS:

« Pour le moment, nous n’avons plus rien à ajouter concernant les projets futurs pour la PS5, mais nous pouvons faire la lumière sur la situation. L’objectif principal de notre équipe cette année était de faire le saut vers le modèle free-to-play, en plus de mettre à jour certaines de nos principales fonctionnalités telles que le système de tournoi.

Pour cette raison, nous avons été contraints de prendre des décisions difficiles quant à ce que nous pouvions accomplir d’autre. L’activation du 120 Hz sur Xbox Series était une question de petit patch, mais sur PS5, il nécessite un support natif via un port à cause de la façon dont la rétrocompatibilité est implémentée sur la console, ce que nous ne pouvions malheureusement pas faire car nous étions concentrés sur autre chose. »

Ainsi, dans ce cas, il semble que le système de rétrocompatibilité PS5 n’ait pas permis à Rocket League de bénéficier des mêmes avantages que les consoles de nouvelle génération de Microsoft. Dans tous les cas, la vérité est que depuis Psyonix Ils n’ont pas seulement fermé la porte que ce n’est pas quelque chose de réalisable à l’avenir, mais pour le moment, il faudra faire preuve de patience, car en 2020, ils ont eu de nombreux aspects de Rocket League sur lesquels travailler.

Rocket League, on s’en souvient, est également disponible en PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC.

