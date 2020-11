Ils expliquent pourquoi l’action en direct de Death Note s’est éloignée de l’histoire originale

Des années après l’échec commercial et critique, certains membres clés de la production parlent des décisions prises

« Menace de mort«C’est l’une des œuvres les plus célèbres de l’histoire du manga et de l’anime, bien que cela n’implique pas qu’elle soit totalement exempte d’erreurs. Dans ce cas particulier, on se souvient inévitablement action en direct occidental sorti il ​​y a des années, qui a fini par être ‘massacré’ étant donné sa libre interprétation de la franchise. Aujourd’hui, nous faisons écho pourquoi il a été choisi à l’époque pour s’éloigner de l’histoire et le traitement original des personnages.

Le réalisateur de Death Note a cherché à trouver une nouvelle clé pour la franchise

C’est grâce aux compagnons de BD, qui a interviewé le scénariste Vlas Parlapanides, que la logique derrière les changements brusques que nous avons vus dans le film « Death Note » a été révélée:

« A l’époque, il y avait déjà un film japonais. Il y avait aussi des anime … alors cette histoire particulière avait été racontée. C’est pourquoi le réalisateur – Adam Wingard – a dit «Écoutez, nous avons déjà vu cette histoire, nous allons essayer quelque chose de différent. Encore une fois, c’est quelque chose qui fonctionne parfois … mais parfois non. Parfois, vous pouvez donner aux gens ce qu’ils veulent, et parfois non … ».

Comme nous pouvons le voir, la réalité est qu’il y avait une logique claire derrière la version action en direct dont nous avons été témoins de « Death Note », bien que maintenant il soit devenu assez clair que les fans auraient voulu une représentation fidèle, et non une alternative à l’histoire familière. Après tout, la réalité est que Les live-action japonais attirent rarement l’attention des fans occidentaux, il y avait donc beaucoup de place pour justifier l’action en direct occidentale basée sur l’histoire du manga et de l’anime lui-même.

En tout cas, il semble évident que la situation avec « Death Note » aurait dû servir de leçon claire sur ce que veulent les fans de l’industrie du manga et de l’anime. Aurons-nous une suite pour réparer ce qui a été vu? Pour le moment, c’est quelque chose que nous ne pouvons pas exclure à ce stade.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂