Ils excluent la possibilité du retour de David Ellefson à Megadeth

Après l’expulsion de David Ellefson du groupe de trash metal Megadeth, Dave Mustaine, leader du groupe, a réitéré que le bassiste ne reviendra pas, en plus de faire quelques insinuations aux fans sur le nouveau membre du groupe, qui a remplacé Le travail d’Ellefson sur le nouvel album studio.

Dave Mustaine a récemment rejoint Cameo, une plate-forme où les fans de célébrités et d’artistes peuvent recevoir des vidéos personnalisées de leur part. Le musicien cherche avec cette nouvelle plateforme à collecter des fonds pour l’Association américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux.

À travers une nouvelle vidéo commandée par la chaîne YouTube Rock Feed, qui a fait un don de 150 € pour la cause caritative que Mustaine soutient, le musicien a déclaré que « La réponse est non » lorsqu’on lui a demandé s’il était possible qu’Ellefson revienne à Megadeth à l’avenir.

Mustaine a également écrasé les rumeurs sur la collaboration de Jason Newsted, ancien bassiste de Metallica, en tant que nouveau membre de Megadeth. « Je ne pense pas que cela va se produire », a déclaré Mustaine après que Newsted lui-même ait nié ces rumeurs en mai dernier.

Bien que David Ellefson ait participé à une grande partie du processus d’enregistrement du nouvel album de Megadeth, ses contributions ont été complètement retirées de ce matériel. Dave Mustaine a confirmé la semaine dernière que ces parties seraient réenregistrées par un nouveau bassiste, dont l’identité a été gardée secrète.

Une nouvelle vidéo sur Cameo, qui a été partagée via Reddit, a présenté de légers indices sur ce « bassiste mystérieux » sur le 16e album studio de Megadeth. Mustaine a présenté une vidéo dans laquelle il a annoncé être en studio avec le producteur Chris Rakestraw à la console de son et le nouveau bassiste, qui se cachait.

Ellefson, qui était l’un des membres fondateurs de Megadeth, a été expulsé du groupe après que des allégations ont fait surface contre lui de conversations inappropriées avec un mineur via Internet, qui, selon le musicien, ont été sorties de leur contexte. Jusqu’à présent, il reste sous enquête par la police de Scottsdale, en Arizona.