Ils enquêtent sur les cinéastes de Jackass Forever pour maltraitance animale

Le film des artistes célèbres pour avoir défié les lois du bon goût et mis leur vie en danger a levé 20 millions de dollars dès sa première semaine d’affiche. Cependant, ils peuvent être jugés pour l’un des clichés présentés.

©IMDBLe film est sorti le 4 février.

Âne C’était une production célèbre qui est devenue populaire au début du nouveau millénaire grâce à vttgrâce à un groupe de personnes commandées par Steve-O et Johnny Knoxville qui mettent en jeu à la fois leur intégrité physique et les règles du bon goût. Avec les films ajoutés à cette franchise, dont le dernier est sorti en 2010, ces célébrités ont acquis une renommée mondiale et cette année, elles reviennent avec un nouveau long métrage distribué par primordial.

Abruti pour toujours était le titre choisi pour la nouvelle production qui a été créée plus d’une décennie après crétin 3dqui est maintenant au milieu de la controverse pour de prétendues maltraitances animales. Les gens du traitement éthique des animaux (PETA)l’organisation chargée de garantir les droits des animaux, a demandé instamment qu’une enquête soit menée pour l’une des séquences vues en production.

Dans le quatrième film réalisé par les artistes, on a vu deux séquences impliquant l’utilisation inappropriée d’animaux. Dans l’un d’eux, on pouvait les voir torturer différentes abeilles pour qu’elles piquent Steve-O dans son pénis, tandis que dans un autre, l’insecte impliqué était un scorpion, qui a été provoqué pour piquer également l’un d’eux. Dans la séquence des abeilles, il était possible de voir que plusieurs d’entre elles étaient mortes au milieu du plan.

PETA a présenté différentes lettres à la ville de Los Angeles et au comté de San Luis Obispo dans lesquelles il était allégué que la production de primordial a enfreint la loi en matière de protection des animaux. « Oui Steve-O et Johnny Knoxville ils veulent faire carrière à partir de fantasmes dégoûtants d’enfance, ils peuvent le faire tant qu’ils ne stressent pas, ne blessent pas, ne provoquent pas, ne piquent pas, n’effraient pas ou n’ennuyent pas les animaux qui sont utilisés comme accessoires pour leur idiotie. »Ils ont noté dans un communiqué.

Ce que les critiques disent de Jackass Forever

Malgré les reproches de PETAil semble que Abruti pour toujours a reçu une large approbation de la communauté des critiques. Selon Tomates pourries, près de 100 spécialistes ont laissé en moyenne 87% de points d’approbation pour le long métrage. Cependant, les évaluations négatives de personnes comme Brandon Averyqui a souligné la « Le mépris de tous les acteurs pour leurs propres organes génitaux est horrible et effrayant »tandis que Kévin Maher l’a décrite comme « retour inutile de la toxicité idiote ».

