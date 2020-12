Le Range Rover Hang a également parlé sur Von, disant qu’il voulait seulement s’assurer que « les n * ggas dans le capot [were] tout droit. »

La mort par balle de King Von a continué de semer la division, car beaucoup dans l’industrie du rap espèrent que tout cela pourra être résolu sans autre altercation. Cependant, l’oncle de Von, Range Rover Hang, ne croit pas qu’une résolution pacifique soit quelque chose qui satisfera l’équipage de Von. Selon Range, O Block de Chicago et OTF (Only The Family) de Lil Durk ne laisseront pas cela se passer paisiblement. Dans une récente interview avec Fucious TV, Range a parlé de Quando Rondo et de la façon dont le rappeur devra être en alerte à tout moment. « Je veux dire, il peut passer entre les mailles du filet, mais c’est moche pour lui, frérot. N * ggas a des points à prouver. Un vrai. Ils en ont tué un vrai. Intervalle. «Un n * gga qui prend ses premiers 100 000 €, le distribue, tu sais ce que je dis? Mon pote Ferrari Truth l’a appelé, ‘Mec, pourquoi n’as-tu pas encore de voitures?’ Il a dit: « Je veux m’assurer que les négros dans le capot sont bien droits. Je veux m’assurer que ma famille est hétéro et je veux acheter 100 vélos pour les enfants. Je veux essayer d’acheter O Block. » Il a comparé Von au père de Von qui a fait des mouvements d’argent similaires, prenant soin des autres avant lui. Range Rover Hang a également discuté de la sortie d’une piste de réponse à « End of Story » de Quando Rondo où le rappeur a discuté du meurtre et de la mort de Von. « Mon homme n’a rien fait de mal / Et si ton homme n’avait pas fait la même chose, tu dois arrêter de baiser avec lui, « Dit Rondo dans l’outro. »Creusez ce que je dis / Et tout le monde pense à ce jeu de merde / Je sais déjà que c’est un meurtre derrière cette merde.« Regardez l’interview de Range Rover Hang dans son intégralité ci-dessous, où il parle de Von, de la vie de rue à Chicago et bien plus encore.