«  Ils embourgeoisent RBG  »: Twitter le perd face à un immeuble d’appartements coûteux «  honorant  » Ruth Bader Ginsburg

Un immeuble d’appartements à Washington DC a été nommé The Ginsburg – en l’honneur du défunt juge de la Cour suprême. L’appel à vivre dans le complexe haut de gamme, «nommé pour le cœur de la justice», a cependant attiré le ridicule en ligne.

Le nom du bâtiment était de « honneur » Ruth Bader Ginsburg, mais pour vivre dans le complexe supposément inspiré par le juge bien-aimé, vous devrez débourser de l’argent sérieux.

Selon apartments.com, un appartement de deux chambres est actuellement disponible et peut être le vôtre pour «seulement» 6 900 € par mois.

«Vous êtes ici pour laisser votre empreinte sur la ville. Votre temps ici est peut-être court, mais le besoin d’une vie surélevée demeure ». Le site Web de Ginsburg lit. Les locataires sont promis des appartements «Affleurant de détails historiques et de commodités modernes.»

Alors que les utilisateurs des médias sociaux ont eu vent de « honneur » accordé à Ginsburg, décédé en septembre de l’année dernière à l’âge de 87 ans, peu de gens se sont retenus sur les plaisanteries ou les accusations d’exploitation.

«En l’honneur du regretté juge, vous pouvez obtenir une place de 2 chambres pour le triple de l’hypothèque américaine moyenne», écrivain Steve Beynon tweeté en réaction.

« Les développeurs sont les pires, point final, » podcasteur Lauren Ober ajoutée.

«La terre sacrée du libéralisme», un autre a écrit.

c’est moi après avoir loué un appartement au Ginsburg – Siraj Hashmi à Gitmo (@SirajAHashmi) 9 février 2021

Depuis la mort de Ginsburg, de nombreux projets ont été mis en avant pour honorer sa mémoire, mais aucun n’est aussi cher que cet immeuble. Un documentaire à venir intitulé « RUTH: Justice Ginsburg in Her Own Words » doit être publié plus tard cette semaine, et une peinture murale de cinq étages du juge a également été érigée à San Jose, en Californie, le mois dernier.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂