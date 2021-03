Ils développent une nouvelle méthode d’impression 3D: beaucoup plus rapide que les actuelles et pour l’impression d’organes

L’impression 3D a un potentiel énorme, elle surprend à bien des égards et il y a même ceux qui en vivent. Cependant, cela peut être intimidant lorsque nous découvrons la réalité qu’il faut des heures et parfois des jours pour imprimer quelque chose. Désormais, les chercheurs proposent un nouvelle méthode qui, selon eux, est entre 10 et 50 fois plus rapide que les précédentes.





La recherche a été menée par une équipe de l’Université de Buffalo et ses résultats ont été publiés dans la revue Advanced Healthcare Materials. C’est une méthode avec laquelle, par exemple, ils parviennent à imprimez une couche de matériau flexible en aussi peu que 19 minutes. Pour mettre cela en contexte, les méthodes d’impression 3D traditionnelles nécessitent au moins 6 heures de travail.

Stéréolithographie

C’est le mot-clé, la stéréolithographie. C’est la méthode d’impression 3D qu’ils ont utilisée et basée sur utilisant des lasers pour durcir une résine liquide et des hydrogels. Les hydrogels absorbent de grandes quantités d’eau sans se dissoudre et sont couramment utilisés pour les lentilles de contact par exemple. Ce n’est pas une méthode d’impression complètement nouvelle, mais ici elle a été adaptée pour la rendre plus rapide et idéale pour les matériaux flexibles. C’est une technologie non loin de l’impression légère.

Exemple d’impression en stéréolithographie.

La technique consiste essentiellement à utiliser des lasers pour durcir le matériau liquide dont est composé l’objet final. De cette façon, au fur et à mesure que le liquide se solidifie, il donne forme à l’objet vous souhaitez imprimer. Voici comment, par exemple, la main émerge du récipient de liquide dans la vidéo suivante:

Comme indiqué, leur méthode est entre 10 et 50 fois plus rapide que les autres précédemment utilisées et standard dans l’industrie. En outre fonctionne avec de gros objets, ce qui est généralement plus difficile à faire en raison de la taille des imprimantes 3D traditionnelles.

Ils croient que leur méthode est particulièrement intéressant lors de l’impression d’organes artificiels. Les organes artificiels sont souvent faits de matériaux flexibles pour imiter ceux naturels et doivent souvent être adaptés en forme et en fonction à chaque patient. Par conséquent, il est intéressant d’utiliser des imprimantes 3D pour les créer selon les préférences de chacun. Ils disent que leur méthode peut imprimer des cellules avec des réseaux de vaisseaux sanguins intégrés. Quelque chose qui serait d’une grande aide pour la construction de tissus et d’organes humains à l’avenir.

Si tel est l’avenir de l’impression d’organes artificiels, le temps nous le dira. Ils ne sont pas les seuls Avec un œil là-dessus, nous avons également le créateur de SegWay qui voit la fabrication d’organes humains viable dans dix ans. Au Japon, ils en font déjà l’expérience, en faisant pousser des organes humains chez des animaux.

Via | Ingénierie intéressante

Plus d’informations | Matériaux de santé avancés