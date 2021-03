Ils développent une méthode pour détecter les deepfakes avec une efficacité de 94%, selon leurs créateurs: une question de regarder dans les yeux

Au fur et à mesure que les intelligences artificielles se développent, plus il est complexe de détecter leur deepfakes. Les deepfakes Ils peuvent être très utiles dans l’industrie cinématographique, pour des publicités ou pour rappeler des photographies par exemple, mais ils peuvent aussi être utilisés pour tromper le consommateur, des actions politiques. De là l’importance de pouvoir les identifier.





Des chercheurs de l’Université de Buffalo aux États-Unis disent avoir une solution: regarde les yeux. Comme indiqué, ils disposent d’un algorithme capable de détecter les faux portraits avec une efficacité de 94%. Pour ce faire, ils analysent les reflets des yeux.

Qu’est-ce que deepfake? Via l’Université de Buffalo.

La raison pour laquelle ils se concentrent sur les yeux est simple: l’intelligence artificielle n’est pas bonne pour créer des réflexions oculaires précises. Ils sont souvent créés sans signification ou en reflétant différents éléments dans chacun des yeux. Par conséquent, en identifiant si les réflexions coïncident, il est possible d’identifier un deepfake.

Selon les auteurs de l’étude, «la cornée ressemble presque à un hémisphère parfait et est hautement réfléchissante». C’est pourquoi, en principe, tout ce qui émet de la lumière devant le portrait doit se refléter dans l’œil. Mais bien sûr, une IA n’émet aucune lumière lors de la création du portrait, donc tu dois inventer ces reflets. Et ça ne marche pas trop bien.

Regarde-moi dans les yeux

L’outil développé par des chercheurs de l’Université de Buffalo a analysé de fausses images de This Person Does Not Exist et des images de vraies personnes de Flick Faces HQ. Il a cartographié chacun des visages, puis a analysé chacun des yeux en détail ainsi que la lumière réfléchie à l’intérieur. Avec lui attribué un score de similitude entre les deux yeux de chaque visage. Plus le score est élevé, plus le visage est vraisemblablement réel.

De vrais yeux vs. deepfakes yeux. Via l’Université de Buffalo.

Selon l’auteur principal de la recherche, les deux yeux «devraient avoir des motifs de réflexion très similaires car ils voient la même chose». Ce n’est cependant pas quelque chose que nous regardons quotidiennement lorsque nous regardons quelqu’un ou des photographies de personnes. Cependant, c’est quelque chose qui peut être très utile pour un outil informatique pour détecter de fausses images.

Maintenant, l’outil n’est pas encore parfait et cette marge d’erreur de 6% est encore importante. Gardez également à l’esprit que les intelligences artificielles évoluent et s’améliorent constamment. De la même manière qu’ils ont appris à créer des visages presque parfaits, tôt ou tard, ils apprendront également à créer des réflexes oculaires parfaits.

Dans le passé, d’autres outils ont également tenté de détecter deepfakes regarder dans les yeux. Même la police européenne cherche à les combattre.

