Ils développent des «tatouages ​​OLED» qui permettent de placer les lumières directement sur la peau

Les tatouages, en plus d’être décoratifs, peuvent avoir de nombreuses autres fonctions pour les personnes. C’est l’idée sur laquelle se sont fondés les chercheurs de l’Université de Londres et de l’Institut italien de technologie. De là, ils ont créé, pour la première fois, tatouages ​​qui émettent de la lumière. Ils disent qu’il peut être utile d’alerter et de diffuser des informations pertinentes, ainsi que dans le monde de la mode.





Le tatouage temporaire créé utilise une technologie bien connue qui permet à la lumière d’être émise par des diodes organiques, Panneaux OLED. Essentiellement, ils ont créé des panneaux OLED extrêmement minces et flexibles pour qu’ils reposent sur la peau sans trop gonfler.

Il convient également de noter que une aiguille n’est pas utilisée comme dans les tatouages ​​traditionnels pour la placer sur la peau. Ce sont des tatouages ​​temporaires et pour les appliquer sur la peau, on utilise une méthode similaire aux tatouages ​​temporaires qui se présentent comme un autocollant et adhèrent en plaçant de l’eau. En d’autres termes, nous examinons un autocollant OLED.

Le tatouage est vraiment très bien, seulement 2,3 micromètres d’épaisseur. C’est un polymère qui émet de la lumière lorsqu’un champ électrique est appliqué entre les électrodes. De là, une couche isolante a été placée entre ces électrodes et la couche qui sert d’autocollant pour le tatouage.

Si pour le placer, il suffit de l’appliquer sur la peau et d’ajouter de l’eau, l’enlever n’est pas beaucoup plus complexe. Comme ils l’expliquent, il suffit de le laver avec du savon et de l’eau pour s’en débarrasser. Le tatouage peut en effet être appliqué sur de nombreuses autres surfaces et non seulement sur la peau, par exemple sur du verre ou sur du plastique, mais également sur des peaux de fruits.

Pourquoi utiliser un tatouage avec des lumières

Selon les chercheurs, ces tatouages ils peuvent être utiles pour les combiner avec d’autres technologies portables sur la peau. Ils peuvent par exemple être utilisés avec un capteur pour déterminer si un sportif est déshydraté, également avec des éléments décoratifs pour le monde de la mode ou encore dans l’alimentation pour savoir s’ils ont expiré ou non.

Ils disent que c’est la première fois qu’ils montrent que ces tatouages peut être fait à l’échelle et à moindre coût. Malgré cela, ils n’ont pas déterminé quel serait le coût de fabrication de masse de ces tatouages ​​OLED. Il existe encore un besoin d’améliorer la résistance et l’intégration avec d’autres modules comme une batterie, indiquent-ils dans la recherche.

Ce n’est pas la première fois qu’ils développent tatouages ​​intelligents. Auparavant, nous avons vu comment un tatouage intelligent était utilisé pour utiliser la peau comme interface. D’autres plus complexes servent encore à surveiller la santé du porteur.

Via | Tendances numériques

Plus d’informations | Actualités UCL