Ils détectent pour la première fois un signal radio provenant de Proxima Centauri, l’étoile la plus proche de nous

Proxima Centauri, à quatre années-lumière de nous, est l’étoile la plus proche de la Terre après le Soleil. Toute découverte astronomique qui lui est liée peut donc être d’un grand intérêt en raison des portes qu’elle peut ouvrir. C’est le cas du nouveau signal radio détecté par un radiotélescope ici sur Terre. Les chercheurs pensent que vient de Proxima Centauri, et ils ne savent pas très bien ce qui l’a causé.





le Les signaux radio de l’espace extra-atmosphérique sont relativement courants. Les plus curieux de tous sont sans aucun doute ceux qui arrivent périodiquement, comme celui qui le fait tous les 16 jours ou celui qui a un cycle de 157 jours. parfois, s’ils sont suffisamment proches, ils peuvent être trouvés comme étant causés par un magnétar par exemple. D’autres fois, nous avons été trompés pendant des années par un micro-ondes.

Dans le cas du nouveau signal radio détecté par Breakthrough Listen et rapporté par Scientific American, les choses ne sont pas du tout claires.

Un événement unique et non modulé

Bien qu’un rapport complet de l’événement n’ait pas encore été publié, certains détails sur ce nouveau signal ont été publiés. Il a été détecté par l’Observatoire Parkes en Australie avec un radiotélescope de 64 mètres (loin du FAST de 500 mètres en Chine). Si les mesures sont correctes, il provient de l’étoile voisine Proxima Centauri, qui possède deux exoplanètes connues, l’une d’elles dans la zone habitable (bien que son habitabilité soit douteuse).

Qu’il y ait là une planète potentiellement habitable n’indique pas vraiment grand-chose et les théories liées à la vie extraterrestre perdent beaucoup de force si l’on prend en compte les caractéristiques du signal et les événements passés. Le signal semble être non modulé, c’est-à-dire qu’il ne suit pas un système spécifique et qu’il n’y a pas de modèles. D’autre part, Cela ne s’est produit qu’une seule fois et n’a pas été répété comme cela s’est produit à d’autres occasions. Il est entendu que s’il s’agissait d’un signal étranger, il chercherait à attirer l’attention par des répétitions ou des systèmes évidents.

En revanche, il faut tenir compte du fait que il existe de nombreux événements naturels qui peuvent provoquer ces types de signaux. Une explosion, un magnétar ou même une interférence avec des satellites sur notre orbite qui nous font croire que le signal vient de plus loin alors qu’en fait il vient d’ici. Entre nous et Proxima Centauri, il y a beaucoup, beaucoup d’éléments, et chacun d’eux peut provoquer ou interagir avec le signal.

De toute façon, la détection de ce signal a mis Proxima Centauri à l’honneur. Les radiotélescopes sont désormais probablement plus attentifs à l’étoile voisine pour voir si l’événement se répète.

Via | Américain scientifique