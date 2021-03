Ils détectent le signal radio le plus éloigné qui ait jamais atteint la Terre: à 13 milliards d’années de nous

À l’aide du très grand télescope de l’Observatoire européen, un groupe d’astronomes a découvert ce qui est à ce jour le signal radio le plus éloigné connu. A environ 13 milliards d’années-lumière de nous, ce signal vient de si loin que la source qui l’émet s’est formée aux «premiers jours» de l’Univers.





Selon l’étude publiée, le signal semble provenir d’un quasar. Les quasars sont des objets extrêmement lumineux au centre de certaines galaxies qui se nourrissent de trous noirs supermassifs. Lorsque les trous noirs consomment le gaz autour d’eux, ils libèrent de l’énergie qui peut être détectée par les astronomes.

Dans ce cas, le quasar d’où le signal est censé arriver a été baptisé avec le nom technique de P172 + 18. Par la distance à laquelle il se trouve, il a fallu environ 13 milliards d’années pour que le signal nous parvienne. Cela signifie qu’il s’est produit pratiquement aux origines de l’Univers primitif, alors qu’il n’avait «que» 780 millions d’années.

Les signaux lumineux du quasar captés par le Very Large Telescope. Via ESO.

Ils croient que P172 + 18 est alimenté par un trou noir environ 300 millions de fois plus grand que le Soleil. D’après les émissions que les astronomes ont détectées, ils estiment qu’il s’agit de l’un des taux de croissance de masse les plus élevés jamais détectés dans un trou noir supermassif.

Bien que des quasars plus éloignés aient été trouvés, c’est le premier qui a été détecté pour émettre des ondes radio à une si longue distance. Et est-ce que tous les quasars ne sont pas radioactifs, seulement environ 10% de ceux découverts. La théorie est que les jets émis par le quasar sont capables de perturber le gaz autour du trou noir, augmentant la vitesse à laquelle il tombe et est englouti par le trou noir.

Observer les signes de l’univers

L’observation d’un objet Univers si éloigné est d’une valeur énorme pour l’exploration scientifique. Et c’est que dans certains mucus, plus ils sont éloignés, plus ils sont âgés. Cela nous permet de comprendre et mieux étudier le passé de l’Univers et son origine.

Cela dit, le signal radio a détecté ce n’est ni le premier ni probablement le dernier que nous voyons venir sur Terre. Auparavant, nous avons vu l’origine de certains dans un magnétar à 30 000 années-lumière de nous, également plus proche à Proxima Centauri. Bien que les plus curieux soient sans aucun doute ceux qui arrivent périodiquement, comme celui qui le fait tous les 16 jours et celui qui le fait tous les 157 jours.

Via | LiveScience

Plus d’informations | Le journal astrophysique