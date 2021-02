Ils déposent un recours collectif contre le Dualsense de PS5

Des créateurs de « nous poursuivons Nintendo pour la gravité des joy-con », nous avons quelque chose de nouveau. Un recours collectif contre la PS5 Dualsense.

La vie est pleine d’obstacles. Parfois, c’est le lit qui nous empêche d’en sortir et d’être productifs. Mais d’autres fois, ce sont les commandes de nos consoles. Et c’est que comme nous vous l’avons dit récemment, les Sony donnent … des problèmes. C’est pourquoi quelques avocats américains ont déposé un Action collective contre la PS5 Dualsense.

Si vous vous souvenez bien, depuis un moment, les commandes de la console ont commencé à avoir le problème que nous connaissons comme «dérive«. Autrement dit, les leviers du Dualsense susmentionné font ce qu’ils veulent et bougent même si nous ne les touchons pas. C’est la même chose qui se passe avec le joy-con Nintendo, mais dans un contrôleur blanc et plus grand.

Personne n’est sauvé ici

Le fait est que, de la même manière qu’un procès a été intenté contre Mario’s précisément pour avoir mis ce produit défectueux sur le marché, maintenant le même processus a commencé, mais avec Sony. Pour être exact, depuis le 12 février nous avons un recours collectif intenté par les avocats du cabinet Schwartz Kriner et Donaldson-Smith (CSK & D) chewing-gum.

Le procès prétend que Sony est conscient de l’échec et qu’il oblige toujours les utilisateurs à acheter un nouveau Dualsense ou à payer pour envoyer les télécommandes à réparer, bien qu’elles soient évidemment sous garantie. Ils demandent donc une compensation et un jugement contre Sony.

C’est plus ou moins la même chose qui se passe avec le sujet de Nintendo et les Joy-con. En fait, nous vous rappelons qu’il existe plusieurs voies pour agir en fonction de ce que l’Union européenne (dans notre cas) en dit. Sera-t-il trop tard pour signaler les trois feux rouges?