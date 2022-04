Ils dénoncent les Oscars pour la présentation de Liza Minelli

in

Prix ​​Oscar

Après la gifle de Will Smith, l’Académie s’est retrouvée au milieu d’un autre scandale. Un ami de l’icône hollywoodienne s’est chargé de porter plainte sévèrement.

© GettyLady Gaga a remis le prix aux côtés de Minelli.

La 94e tranche de Les Oscars restera dans l’histoire pour la quantité de controverses qui ont été générées autour de cet épisode de l’Académie qui a reconnu CODA comme le meilleur film de 2021. C’est que, au-delà de ce qui s’est passé avec chacun des prix décernés, la nuit a été entachée par la colère de Will-Smith qui a décidé de monter sur scène et de gifler Chris Rock pour avoir fait une blague sur la santé de Jada Pinket.

À présent, L’Académie est impliqué dans une nouvelle polémique. La remise du plus gros prix de la soirée a été décernée conjointement entre Lady Gaga et Liza Minelli. La présentation de la liste finale a serré le cœur de quelques-uns qui ont vu l’état de l’icône de Hollywood vainqueur de oscar pour Cabaret. Minnelli est monté sur scène en fauteuil roulant et a eu du mal à suivre le fil de Lady Gaga avant de remettre la statuette.

Dans une interview à SiriusXM, Michel Feinsteinami de Liza Minellisignalé à L’Académie pour « sabotage » la présentation de l’actrice lors de la cérémonie. À cet égard, il a expliqué : « C’est un mot terrible à utiliser, mais elle a seulement accepté d’apparaître sur les oscars s’il l’a fait dans un fauteuil de réalisateur, parce qu’il a des problèmes de dos « . Les déclarations ont été faites dans le programme Le spectacle de Jess Caglece mardi.

Feinstein a fait remarquer que Minnelli il ne voulait pas que les gens s’inquiètent pour sa santé. « Elle a dit: ‘Je ne veux pas que les gens me voient boiter là-bas' »a affirmé l’ami de l’actrice puis a complété que Lisa il prétendait: « Je veux bien paraître, je ne veux pas que les gens s’inquiètent pour moi ». Ainsi, il a souligné que la décision de L’Académie la mettre dans un fauteuil roulant était contre-productif : «Elle était nerveuse et cela lui donnait l’impression qu’elle était complètement folle. Pouvez-vous imaginer être forcé d’être vu par des millions de personnes comme vous ne voudriez pas être vu ? Cela lui est arrivé. ».

La retraite silencieuse de Liza Minnelli

comme icône de Hollywoodon s’attendrait à ce que la situation de l’emploi Liza Minelli était plus clair. Pour cette raison, puisque l’actrice n’a jamais officialisé sa retraite en tant qu’artiste, on pourrait penser qu’elle est toujours dans la pratique. Cependant, il suffit de revoir votre profil IMDb à noter qu’il est près d’une décennie sans agir officiellement. Développement arrêté C’était son dernier travail, où il jouait Lucille Austère pour 21 épisodes, le dernier étant « Têtes de bloc »publié en mai 2013.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂