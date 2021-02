Ils dénoncent aux États-Unis que certains policiers jouent des chansons lorsqu’ils les enregistrent afin que les vidéos soient pénalisées par le droit d’auteur

Le droit d’auteur existe dans le but que les créateurs de contenu peuvent empêcher l’utilisation non autorisée de leurs œuvres.

Pour cette raison, la publication de musique commerciale sur les plateformes sociales provoque souvent, en ces temps de filtres équipés de capacités de reconnaissance automatisée, pas mal de maux de tête pour les utilisateurs.

Mais et s’il y avait un moyen d’essayer utiliser frauduleusement ces mécanismes de protection des droitsEt ne parle-t-on pas seulement d’étiquettes peu flexibles lorsqu’il s’agit d’évaluer les utilisations légitimes possibles de leur matériel?

C’est la question posée à Internet par l’activiste californien Sennett Devermont, qui, lors d’une émission en direct du service de police de Beverly Hills, a dû faire face à un étrange réaction d’un sergent du corps.

«DJ Agents» à Beverly Hills?

Devermont avait approché l’établissement pour soumettre un formulaire conçu pour demander des images de caméra corporelle à un policier. Après un bref dialogue avec le sergent susmentionné pendant le tournage, vous informe une fois que votre dialogue est diffusé, il cesse de répondre à vos questions …

… et commence à jouer une chanson sur son smartphone: «Santeria», de Ska Sublime. Devermont déclare dans la description de sa vidéo sur Instagram qu’il croit que l’officier

« Il utilise de la musique protégée par copyright pour m’empêcher de diffuser ces vidéos sur les réseaux sociaux. »

Devermont affirme également que ce n’est pas la première fois que quelque chose comme ça se produit:

« J’ai une autre vidéo dans laquelle un autre agent joue de la musique pendant que je parle. Est-ce un ordre des commandants? »

Un porte-parole du service de police de Beverly Hills a cherché à nier ce dernier, assurant que cette pratique (jouer de la musique protégée tout en répondant aux questions d’un citoyen) ne fait pas partie de la procédure recommandée et cela sera « étudié ».

Devermont a choisi à l’époque de déconnecter sa diffusion en direct, mais a ensuite décidé de publier sa vidéo complète, y compris le fragment avec la musique de fond, et il est toujours en ligne. Le geste de «diffusion musicale» du policier n’a donc pas eu l’effet escompté.

Algorithmes imprévisibles

Ciertamente, los algoritmos de las grandes redes sociales que permiten la difusión de contenido multimedia (Facebook, Instagram, Twitch, YouTube, etc) suelen dar dolores de cabeza a los usuarios que suben material cuando se detecta que un pequeño porcentaje del mismo está protegido por droit d’auteur.

Mais il faut aussi lire attentivement les politiques de contenu de chaque réseau: il y a près d’un an, Instagram a précisé que l’inclusion de musique commerciale dans ses vidéos était interdit … tant que c’était le protagoniste principal de la pièce. Si ce n’était pas le cas, d’autres facteurs tels que la longueur du clip inclus, etc.

Et bien c’est vrai que les algorithmes automatisés sont imprévisibles, et que devant le cas qui nous concerne, on peut aussi en trouver d’autres comme celles de certains artistes qui ont été pénalisés pour avoir joué leurs propres morceaux en live.

Dans tous les cas, cela ne fait pas de mal que les plateformes sociales soulèvent le débat sur la façon dont le droit d’auteur, comme les brevets, est une ressource légale qui peut être utilisée pour « trolling ». Et qu’ils recherchent des solutions à cet égard.

Via | Torrentfreak