Ils demandent un Oscar pour Chadwick Boseman après la première de La Madre del Blues

Ce 18 décembre, il a atteint les écrans des utilisateurs de Netflix le dernier film de George C. Wolfe (‘Ormenta nuits,’ je serai toujours avec toi ‘) appel ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ ou ‘The Mother of Blues’. Le scénario est écrit par August Wilson et la production est l’acteur acclamé Denzel Washington. Le film est une adaptation de l’œuvre de 1982 du même nom d’August Wilson.

Le biopic sur Ma rainey, considérée comme «The Mother of Blues», raconte les tensions entre elle, son agent, son producteur et ses camarades au moment de l’enregistrement d’un album à Chicago en 1927. Le titre: «Ma Rainey’s Black Bottom» fait référence à un de ses chansons, qui à son tour est liée à la danse Black Bottom, très populaire parmi la communauté afro-américaine de l’époque.

Ce film met en vedette Viola Davis (Ma Rainey), Glyn Turman (Tolède), Colman Domingo (Coutelier), Michael Potts (Glissement lent), Taylor Paige (Dussie Mae), Jonny Coyne (Sturdyvant), Jeremy shamos (Irvin) et Dusan Brown (Sylvester). Mais à côté d’eux c’est présent Chadwick Boseman (Levee), décédé le 28 août de cette année. Sa performance a été soulignée par les fans et ils demandent déjà un Oscar pour lui. Découvrez les réactions!

Incroyable, incroyable, phénoménal « Ma Rainey’s Black Bottom » a dépassé toutes mes attentes au maximum, ce film est nominé pour la meilleure image oui ou oui et pour Chadwick Boseman NO WORDS le rôle le plus impressionnant dedans, il remportera l’Oscar du meilleur acteur oui ou non oui en 2021. 12/10 !!!! pic.twitter.com/Dmyvf1eyQF – Nayib Wessin Hazim (@NayibWessinH)

Chadwick Boseman ne pouvait pas être meilleur dans «Ma Rainey’s Black Bottom». Le film lui-même n’est pas un gros problème, c’est juste, mais son jeu est génial. Brille à tout moment. C’est le cœur et l’âme du film. Quel cadeau d’adieu il nous a laissé. Son Oscar est imminent. pic.twitter.com/U6kH9Jk5aw – Regor (@regorcame)

Je sais que ce vendredi était dédié à la fin de THE MANDALORIAN et STAR WARS mais accordez-vous 2 minutes pour voir le travail de CHADWICK BOSEMAN sur #MaRaineyFilm : Votre nomination OSCAR (comme dirait Thanos) est « inévitable » https://t.co/6tUl4N08DM – Seb (@SebasMadriz)

Bright Viola Davis comme Ma Rainey et surprenant Chadwick Boseman, (décédé il y a 4 mois, à 43 ans), comme le trompettiste Levee, qui nous offre le meilleur rôle de sa carrière, dans ce qui fut son dernier film. Les deux auront mérité des nominations aux Oscars pic.twitter.com/jGpLGeqGhx – Eduardo Marín Conde (@marincine)

Rien que pour le monologue que Chadwick Boseman marque lui-même dans La Mère du Blues, il mérite la nomination aux Oscars. C’est dommage que nous soyons partis si tôt. – Jaime Fernández Meco (@StephenLarsson)

ÉNORME performance de Chadwick Boseman dans le Black Bottom de Ma Rainey. S’il remporte l’Oscar, ce sera mérité et ça fait encore plus mal qu’il soit mort si jeune – Juan José Serrano (@skulljujos)

Chadwick Boseman mérite un Oscar pour sa performance dans Black Bottom de Ma Rainey – Bethléem (@BellsBarahona)

Easy Chadwick Boseman remporte l’Oscar du Black Bottom de Ma Rainey – Ximena Nava (@XimeNava)

L’acteur est décédé à l’âge de 43 ans des suites d’un cancer du côlon, qu’il a gardé secret et avec lequel il a vécu pendant la croissance de la Univers cinématographique Marvel, où il a participé en tant que «TChalla» dans ‘Captain America: Civil War’ (2016), ‘Black Panther’ (2018), ‘Avengers: Infinity War’ (2018) et ‘Avengers: Endgame’ (2019). Sa dernière production était ‘La mère du blues’ et il semble avoir le feu vert pour les prochains Oscars.

Au-delà des avis des utilisateurs sur les réseaux sociaux, le biopic est très bien accueilli par des critiques spécialisés: 99% sur Rotten Tomatoes, 88/100 sur Metacritic et 7,3 / 10 sur IMDb. La plupart de la presse lui a vu plus de points pour que contre, alors les candidats à diverses remises de prix en 2021 commencent.