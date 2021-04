Ils demandent quelle plate-forme a le meilleur contenu et le résultat est écrasant

Les plateformes de streaming ont été parmi les rares entreprises à se développer en 2020 face à la crise mondiale due à la pandémie de coronavirus. Les mesures de confinement ont été combinées avec de grandes productions qui ont été diffusées ces derniers mois. La concurrence est féroce et des services tels que Netflix, Amazon Prime Video ou Disney + se battent pour le leadership de l’industrie avec des contenus originaux variés. Lequel a le meilleur? Un cabinet de conseil prestigieux aux États-Unis sondés auprès des utilisateurs et le résultat est impressionnant.

Morgan Stanley a mené l’enquête ces derniers mois exclusivement aux États-Unis et a inclus plus de 25 services de transmission, avec 18 émetteurs de paiement. Les personnes consultées étaient 3100 adultes représentatifs de la population générale. Le récit de ses informations a été publié par Variety.







Parmi les données collectées par le cabinet, il a été constaté que Netflix conserve la première place en tant que service de streaming le plus utilisé avec 58% des répondants. Amazon Prime Video a terminé deuxième avec le Quatre cinq%, Disney + est arrivé troisième en atteignant le 31% et HBO / HBO Max est arrivé quatrième avec le vingt%.

Ils demandent qui a le meilleur contenu et le résultat est écrasant

Lorsqu’on a demandé aux répondants la société présentant le meilleur contenu original, les résultats étaient encore plus accablants: Netflix a de nouveau mené avec 39% et a fait une grande différence par rapport à Amazon, qui avait 12% des voix. Encore plus loin derrière étaient Disney + (7%), Huli (7%) et HBO Max (6%).

De cette manière, Netflix continue de s’imposer comme le leader de l’industrie face à la plate-forme constante. Quelles raisons les utilisateurs ont-ils données pour utiliser cette plate-forme? « Une large sélection de contenus » (55%), « bonne programmation originale » (51%), « ajouter du contenu que j’aime » (49%) et « sans publicité » (46%).

L’entreprise de Reed Hastings prévoit de dépenser 19 milliards de dollars de contenu original en 2021, selon le cabinet d’études financières Bankr. L’investissement atteindra également l’Amérique latine car la société a budgété de nouveaux lancements au Mexique et en Argentine.