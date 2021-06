Ils découvrent une nouvelle espèce d’humain : « Homo longi » vise à être notre plus proche parent dans l’arbre évolutif humain

Il y a près de 90 ans à Harabin, en Chine, des ouvriers ont découvert un crâne curieux alors qu’ils construisaient un pont sur la rivière Songhua. Pour éviter que le crâne ne tombe entre les mains des Japonais, il a été enveloppé et caché dans un puits abandonné. En 2018, l’homme qui l’a caché l’a dit à son petit-fils avant sa mort. À présent l’étude du crâne a révélé non seulement une nouvelle espèce humaine, mais celui qui semble être le plus proche du homo sapiens.





L’analyse du crâne a été réalisée par une équipe internationale de chercheurs dirigée par le professeur Qiang Ji de l’Université Hebei Geo en Chine. C’est un crâne particulièrement unique, en raison de la caractéristiques primitives mélangées à des caractéristiques plus typiques de l’homme moderne. Cela a conduit les chercheurs à déterminer que nous sommes confrontés à une nouvelle espèce humaine, la homo longi ou « homme dragon » par le nom chinois.

Selon les recherches, le crâne date d’au moins 146 000 ans. Il mesure 23 centimètres de long et plus de 15 centimètres de large. Il est quelque chose de plus grand que le crâne humain moderne et avec un espace volumétrique important pour le cerveau, d’environ 1420 ml. Son nez large et bulbeux se distingue également, ce qui lui a permis de respirer d’énormes volumes d’air reflétant un mode de vie à forte consommation d’énergie selon les recherches.

Une nouvelle lignée

Pour savoir où placer cette espèce sur l’arbre évolutif, les scientifiques ont mis les données du crâne (caractéristiques, âge, localisation…) dans un logiciel qui compile l’arbre généalogique le plus viable. Ceci est fait pour que l’ordinateur croise automatiquement toutes les données et obtienne les résultats plus rapidement.

Le crâne de Harbin et quelques autres d’autres endroits en Chine ont été classé par logiciel comme une nouvelle branche dans l’arbre évolutif. Cette nouvelle branche, à la surprise de beaucoup, est aussi la plus proche de celle des humains modernes, encore plus que celle des Néandertaliens.

Représentation artistique de l’homo longi.

le homo longi Il marque ainsi la troisième lignée ultérieure séparée des Nendertal et des Sapiens. Cependant, il y a des chercheurs qui préfèrent être plus prudents et ne pas nommer une nouvelle lignée à gauche et à droite. Récemment (il y a deux ans en fait), nous avons découvert le homo luzonensis.

Ce que ce nouveau crâne révèle certainement, c’est que l’arbre évolutif humain est beaucoup plus complexe et entremêlé qu’une ligne continue, nous en avons déjà plusieurs preuves. Plusieurs espèces coexistaient en même temps et, d’une manière ou d’une autre, les homo sapiens C’est le seul qui a survécu à ce jour.

Via | NYT

