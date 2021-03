Ils découvrent, pour la première fois, un ouragan spatial au-dessus du pôle Nord: une pluie d’électrons et une masse de plasma de 1000 km

Satellites en orbite terrestre capturés quelque chose d’inhabituel en août 2014 au pôle Nord. Une masse gigantesque de plasma qui s’est comportée différemment des attentes. Dans une analyse rétrospective, les chercheurs ont pu déterminer ce que c’était: un gigantesque ouragan spatial qui a fait pleuvoir des électrons.





Pour Première fois dans l’histoire, les chercheurs ont pu observer ce phénomène dans la haute atmosphère terrestre. Cela confirme l’existence de ces ouragans spatiaux et permet de mieux comprendre comment ils sont formés par des facteurs externes tels que l’énergie solaire, la gravité ou la composition atmosphérique. Les observations ont été faites par satellites en 2014 et c’est maintenant que des chercheurs de l’Université de Reading ont analysé les données.

L’ouragan qui pleut des électrons

Les données prises par les satellites ont permis aux scientifiques de créer une image 3D de l’ouragan. On parle de une masse tourbillonnante de plasma de 1000 kilomètres de large. L’ouragan est apparu à environ 700 kilomètres au-dessus du pôle Nord.

À bien des égards, c’était un ouragan semblable à ceux qui se produisent sur Terre, avec un tourbillon gigantesque tournant dans le sens antihoraire. Mais bien sûr, c’était un ouragan de plasma et au lieu de l’eau ce qui a plu étaient des électrons. Les chercheurs pensent que les ouragans spatiaux sont créés par le transfert inhabituellement important et rapide d’énergie éolienne solaire et de particules chargées vers la haute atmosphère de la planète.

Bien que ce soit le premier ouragan spatial observé ici dans notre haute atmosphère, on pense qu’ils se produisent dans tout l’univers. Raison? Les composants à donner se trouvent également dans d’autres endroits de l’Univers et sont très courants. En fin de compte, il faut de l’énergie éolienne solaire, du plasma et un champ magnétique généré par la planète.

L’analyse scientifique a indiqué que l’ouragan a duré environ huit heures avant de se désintégrer. Les données des satellites, radars et autres sources ont permis de créer une image tridimensionnelle simulée pour mieux comprendre les mécanismes impliqués dans ce phénomène. Comme ils ont pu le voir, cela s’est produit lors d’une faible activité géomagnétique sur Terre.

Les chercheurs ont publié un papier sur le phénomène dans la nature. L’étude de ce type d’événements spatiaux est pertinente lorsqu’il s’agit de mieux comprendre comment fonctionne notre Terre face à des événements inattendus. De plus, des ouragans comme celui-ci peuvent affecter les outils et instruments tels que les appareils électroniques ou les appareils GPS. Par conséquent, il est important de savoir comment ils se produisent et quelles conséquences ils ont.

