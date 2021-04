Ils découvrent les naines brunes les plus rapides de l’Univers: elles tournent à plus de 350000 km / h et un jour il y a une heure sur Terre

Les naines brunes sont, en quelque sorte, des étoiles ratées. Les étoiles qui n’ont pas la masse nécessaire pour démarrer la combustion, elles finissent donc par se refroidir. En dépit d’être des étoiles ratées, elles sont un type d’étoile des plus curieux. Par exemple, ils peuvent tourner si vite qu’un jour en eux est à peine une heure sur Terre.





Naines brunes, à mesure qu’ils refroidissent et se contractent, ils commencent à tourner de plus en plus vite. Une nouvelle étude de la NASA utilisant les données du télescope spatial Spitzer a identifié ce qui, jusqu’à présent, sont les naines brunes à rotation la plus rapide de l’univers. Ils croient également qu’ils sont à la limite de la vitesse de rotation d’une naine brune.

354 000 km / h

C’est la vitesse approximative à laquelle tourne la naine brune la plus rapide jamais détectée. Un total de trois naines brunes ont été analysées pour voir la vitesse qu’elles ont lors de leur mouvement de rotation. Tous les trois ont environ le diamètre de Jupiter, mais avec une masse entre 40 et 70 fois plus grande que la planète gazeuse la plus proche de nous.

Mais alors que Jupiter a une vitesse de rotation d’environ 10 heures (la plus rapide du système solaire), ces naines brunes tournent dix fois plus vite. Le plus rapide de tous terminez votre rotation en une heure, tandis que les deux autres durent 1,4 heure.

Peut-il être tourné plus rapidement? Les scientifiques ne le croient pas. Tourner plus vite atteindrait un point où la naine brune finirait par se briser en raison des forces générées. À une vitesse plus élevée, ils finiraient par projeter leur atmosphère dans l’espace.

Les étoiles, par exemple, ont leurs propres mécanismes qui aident à les arrêter pour ne pas se détruire. Ce type de mécanisme n’a pas été découvert jusqu’à présent chez les naines brunes, mais il a On pense que 350000 km / h est la limite avant que la naine brune ne soit écrasée ou ne ralentisse d’une manière ou d’une autre.

Maintenant c’est une question de enquêter sur ce qui se passe à l’intérieur de la naine brune avec l’hydrogène et l’hélium qui la composent et comment ces éléments se comportent à des pressions et des vitesses aussi élevées, car c’est quelque chose qui affecte la vitesse de rotation.

Via | POT