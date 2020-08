Ils découvrent le “pont” qui relie deux amas de galaxies prêts à se heurter

L’Univers est en constante évolution (parfois très rapide!) Et souvent nous n’en sommes pas conscients soit à cause de la distance qui nous sépare du reste des éléments, soit simplement parce que nous n’avons pas les outils nécessaires pour cela. Un exemple de ceci est que nous traversons une nébuleuse, ou le nouveau “pont” découvert entre deux amas de galaxies, un phénomène curieux qui se produit avant qu’ils ne fusionnent, avec sa collision correspondante.





Pour la deuxième fois de l’histoire, les astronomes ont découvert un pont gigantesque composé d’émissions radio entre deux amas d’étoiles. C’est l’une des plus grandes structures connues de l’Univers et permet aux chercheurs de mieux observer comment les émissions de vagues agissent sur l’hydrogène gazeux et d’autres éléments dans l’espace.

Les réseaux qui connectent l’Univers

Grâce à le réseau de radiotélescopes néerlandais Low-Frequency Array (LOFAR) Un groupe de chercheurs a pu observer ce curieux pont qui se forme entre les amas de galaxies Abell 1758N et Abell 1758S. Le LOFAR peut analyser les émissions radio avec des longueurs d’onde très longues et des fréquences très basses, ce qui ne peut pas être observé dans le spectre visible, par conséquent les télescopes normaux ne sont pas utilisés. LOFAR a en fait 25 000 antennes dans 51 endroits différents sur Terre.

L’enregistrement des ondes par LOFAR à différentes fréquences.

On parle d’un pont parce que d’une certaine manière connecter deux amas de galaxies avec des éléments que nous pouvons enregistrer dans le «néant» de l’espace. Nous observons des planètes, des étoiles, des galaxies et des amas de galaxies parmi d’autres éléments. Mais qu’y a-t-il exactement dans les espaces «vides» où nous ne voyons pas ces étoiles? Des gaz et des ondes radio comme ceux qui composent ce pont.

Essentiellement, le pont est une zone avec un champ magnétique reliant les deux clusters de galaxies qui se rapprochent les unes des autres. Et c’est un pont gigantesque, quelqu’un voyageant à la vitesse de la lumière prendrait 6,5 millions d’années pour traverser le pont pour passer d’un amas de galaxies à un autre.

C’est en fait le deuxième pont découvert entre deux amas de galaxies. Un autre a déjà été découvert entre les clusters Abell 0399 et Abell 0401 l’année dernière. Dans ce cas, cependant, le pont en est à ses débuts, en d’autres termes, les deux amas de galaxies sont encore loin et doivent encore entrer en collision. Par conséquent, le pont est plus long et est toujours en formation.

Maintenant que les chercheurs ont découvert deux ponts avec LOFAR, ils cherchent à voir à quel point ils sont communs parmi les amas de galaxies. Par conséquent, ils continueront d’enquêter pour trouver plus de ce type et mieux comprendre ce qui relie vraiment l’univers et tous les éléments qu’il contient.

Via | ScienceAlerte

Plus d’informations | Société royale d’astronomie