Ils découvrent dans l’espace une structure de plasma en forme de méduse et large de plus d’un million d’années-lumière

Nous ne connaissons rien de plus grand dans l’Univers que les amas de galaxies. Ces structures liées à la gravité peuvent être constituées de milliers de galaxies maintenues ensemble et parfois de gaz chauds ou de matière noire. Maintenant, un groupe de chercheurs a dévoilé une structure des plus curieuses dans l’amas de galaxies Abell 2877: un massif structure de plasma en forme de méduse.





L’amas de galaxies Abell 2877 est situé à environ 300 millions d’années-lumière de nous. Ce ne serait qu’un autre amas de galaxies sans ce que les astronomes du Centre international de recherche en radioastronomie (ICRAR) de Perth, en Australie, ont découvert. Visible uniquement sur une fréquence radio étroite, est une gigantesque structure de plasma de plus d’un milliard d’années-lumière.

L’étude a été recueillie dans The Astrophysical Journal et détaille à quoi ressemble cette structure de plasma. Une structure des plus curieuse pour les astronomes non pas tant à cause de sa forme de méduse, mais à cause du fait que à peine visible dans les spectres de radiofréquences. Il est normal que certaines structures ne soient visibles que dans certaines bandes du spectre, mais jamais auparavant une structure aussi grande que celle-ci « disparaît » aussi rapidement lors du changement de fréquence.

Un phénix plus qu’une méduse

Le fait que la structure ne soit visible qu’à une fréquence très étroite conduit les astronomes à penser que c’est peut-être un « radiofénix ». Ce surnom est placé sur certains phénomènes spatiaux qui se caractérisent par le fait de naître, de mourir et de réapparaître plus tard … comme l’oiseau mythologique du même nom, le phénix.

Ils estiment que la structure est née d’une grande explosion cosmique telle que l’explosion d’un trou noir. Au fil du temps, il s’est évanoui en se développant et ses électrons ont perdu de l’énergie. Cependant, à un moment donné un autre cataclysme l’a fait revitaliser et recharger l’énergie.

Si cela se produit, la deuxième explosion ou événement cosmique est capable de revitaliser l’énergie en électrons le faisant briller à nouveau. Cela pourrait faire briller la forme uniquement à certaines longueurs d’onde et s’estomper à d’autres, selon les auteurs.

Pour le moment, ce ne sont que des estimations que les chercheurs peuvent faire, sur la base des données qu’ils ont pu collecter à ce jour et simulations informatiques effectuées. Actuellement en Australie, le Square Kilometer Array est également en cours de construction, un réseau de centaines d’antennes de radiotélescopes avec lequel ils espèrent pouvoir étudier plus en détail cette curieuse structure.

