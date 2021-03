Ils découvrent, à 1,5 kilomètre sous le fond marin, un nouveau type de roche avec une composition chimique et minérale jamais vue auparavant

Explorer les fonds marins 6 kilomètres de la surface et 1,5 kilomètres sous le fond marin lui-même, un groupe de géologues a découvert un nouveau type de basalte. Un qui est très différent de tout autre sur Terre et il semble que rien de plus n’a été produit depuis des millions d’années.





L’équipe de scientifiques et de géologues du monde entier a découvert la roche dans le bassin d’Amami Sankaku (ASB), dans l’océan au sud du Japon. Lorsque les chercheurs sont descendus dans la mer profonde à 6 kilomètres sous la mer, etx ils ont creusé un kilomètre et demi pour extraire des échantillons.

Qu’as-tu trouvé? Un nouveau type de basalte avec une composition jamais vue auparavant. C’est un basalte toléitique, qui est en fait assez commun et l’une des roches magmatiques les plus présentes dans la croûte. Au microscope, cependant, c’est quelque peu différent, il montre un conglomérat de couleurs grises et verdâtres dans des formes totalement abstraites.

Échantillons analysés au microscope du nouveau type de basalte découvert.

Le basalte, bien que commun en raison de l’activité volcanique, peut être très différent en fonction des pressions et des températures auxquelles il est soumis. Donc, il peut avoir les caractéristiques les plus variées. Comme celui-ci en particulier, il n’avait jamais été retrouvé auparavant et cela est surtout dû à l’endroit où il se trouvait: dans la ceinture de feu du Pacifique.

Selon les géologues, cette roche Il s’est probablement formé lorsque la ceinture de feu du Pacifique se développait il y a environ 50 millions d’années.. Bien que cela semble long, en termes géologiques, 50 millions d’années ne sont rien. Le magma qui les formait est sorti du manteau supérieur vers la surface rapidement et a été exposé à des pressions comprises entre 0,7 et 2 GigaPascals.

Explorer le sol pour comprendre la planète

Nous regardons souvent vers le haut et dans l’espace pour comprendre notre origine alors qu’en réalité ici sur Terre nous avons encore beaucoup à découvrir. Comme le dit le Dr Ivan Savov, co-auteur de l’étude, «nos résultats montrent qu’il y a encore de nombreuses découvertes à faire sur notre propre planète».

Avec cette découverte, les chercheurs pensent que les éruptions volcaniques dans cette région ont été beaucoup plus fortes qu’on ne le pensait auparavant. Maintenant qu’ils l’ont trouvé, ils espèrent trouver plus de roches et de basaltes dans cette zone ou même réanalyser certains découverts ici pour mieux comprendre comment la croûte s’est formée sous le Pacifique.

Les fonds marins et plus encore la croûte terrestre sont deux domaines sur lesquels nous avons à peine enquêté. Cela est dû à la difficulté de descendre dans la mer profonde ou simplement de percer la Terre. Alors que dans l’espace nous avons grimpé des milliards de kilomètres, vers la profondeur de la Terre nous avons à peine descendu 12 kilomètres.

Via | CNET

Plus d’informations | Université de Leeds