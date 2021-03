Ils créent une version de «  My Name is  » d’Eminem avec l’intelligence artificielle

Le thème classique de Eminem, ‘Mon nom est’ a été repensé pour 2021 par un bot de Intelligence artificielle, y compris des références à des personnages contemporains.

Le morceau original est sorti en 1999 et apparaît sur le deuxième album studio du rappeur, «Le LP Slim Shady».







Au début du mois, via la chaîne YouTube 30 Hertz, une vidéo a été publiée intitulée « Et si Eminem avait écrit ‘My Name Is’ en 2021? », Qui a été créée à l’aide de la technologie d’intelligence artificielle, atteignant déjà plus de la moitié un million de vues.

Les paroles de la version moderne de «My Name Is» font référence à des personnages comme Billie Eilish, Canard, le K-pop Oui Twitter.

Vous trouverez également ci-dessous une référence à Donald Trump, «Je me suis mis en colère et j’ai déchiré la perruque de Donald Trump, le frappant si fort au visage qu’il a eu une crise cardiaque comme Rick Ross».







Parmi les réactions des fans, l’un d’eux a commenté, « La voix est si parfaite qu’elle est assez dérangeante », sur la voix réaliste synthétisée dans le sujet.

En revanche, en novembre dernier, via la même chaîne YouTube, une chanson « Deepfake » d’Eminem a été publiée, dans laquelle le rappeur attaque Facebook et Mark Zuckerberg.