Ils créent une rosca de reyes inspirée de Merlina Addams et cela coûte la pièce convoitée

séries de Merlin Il a inspiré des danses, des chorégraphies de patinage sur glace et même un bagel du roi.

©NetflixLa série Merlina, de Netflix, a inspiré une rosca de reyes

Dans plusieurs pays bientôt le rosca de reyes et comme cela s’est produit avec d’autres personnages, par exemple avec Baby Yoda (The Mandalorian), maintenant c’est la série Merlin de Netflix celui qui s’est glissé dans cette fête religieuse et gastronomiqueBien une boulangerie à San Nicolas de los Garza, Mexique, s’est inspiré du personnage principal de la célèbre production pour créer un morceau de pain unique de quoi aiguiser l’appétit des followers du show, mais aussi de tous ceux qui souhaitent rejoindre cette mode idéale pour s’exhiber sur les réseaux sociaux et partager avec ses proches.

Les propriétaires de la boulangerie El taller de los caprichosils ont repris le rôle joué par Jenna Ortega pour commencer à prendre les commandes pour avoir un morceau spécial de la rosca de reyes ce 6 janvierqui comprend non seulement des figurines de Merlinmais aussi de Fingers, au lieu du traditionnel Niño Dios pour savoir qui recevra les tamales le jour de la Chandeleur et qui devra danser comme l’adolescent des Addams Locos. Selon les informations partagées par la boulangerie, chaque bagel a 4 enfants de Dieu qui peuvent être échangés contre les poupées de la série Netflix : Merlin en couleur noire et Doigts comme une main, bien que sans les coupures et les sutures qu’il a dans la série.

+ Combien coûte la rosca de reyes originale inspirée de Merlina ?

« N’oubliez pas que nous prenons déjà des commandes pour notre traditionnelle rosca de reyes. nous avons des ventes limitées« , souligne la boulangerie chargée de créer cette pièce. Selon El Taller de los Caprichos, la vente de ce fil spécial a commencé ce mardi 3 janvierDe plus, pour passer une commande, 50% du paiement du bagel est demandé, sans exception. Si vous voulez les chiffres de la série, il y a un coût supplémentaire de 25 €. Le bagel est pour 15 personnes et il existe deux versions, une simple à 380€ et une farcie (de Nutella ou caramel) pour 420 €.

La série Merlinde Netflix, malgré l’annulation qui est spéculée, a été très réussiedes défis de danse inspirants sur les réseaux sociaux comme

TIC Tacainsi que des chorégraphies sur les patinoires et maintenant cette traditionnelle rosca de reyes.

De plus, il a été l’une des productions récentes les mieux acceptées sur Netflix.seulement

sur Rotten Tomatoes, il a une note de 71% des critiques et de 86% des téléspectateurs.. Sur des plateformes comme IMDB, la série sortie fin novembre a reçu 8,3 étoiles sur 10. L’un des épisodes les plus popularisés de la série est le quatrième, intitulé « A Gloomy Night of Dance », dans lequel Jenna Ortega s’est démarquée en emmenant son personnage danser seule.

Goo Goo Muckextrait des Crampes.

De son côté, la boulangerie chargée de faire revivre le caractère d’Ortega, El Taller de Los Caprichos, est une entreprise qui a débuté en 2013 et en plus de vendre du pain, elle propose également des cours pratiques. Sur les réseaux sociaux comme Instagram, la boulangerie compte plus de 6 000 followers alors que sur Facebook elle compte plus de 55 000 followers.

