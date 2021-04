Ils créent une Nintendo Switch géante pour un hôpital pour enfants

Un ingénieur américain crée une Nintendo Switch géante six fois plus grande que l’original pour un hôpital pour enfants.

Votre console semble-t-elle trop petite? Rassurez-vous, nous avons ce qu’il vous faut. C’est à cela que Michael Pick, un ingénieur américain qui s’est lancé le nouveau défi du mois, a dû penser. L’homme a construit une Nintendo Interrupteur géant à lui seul, une machine parfaitement fonctionnelle six fois et demie plus grande que le modèle standard.

L’ingénieur a montré le processus de construction de sa gigantesque machine sur sa chaîne YouTube. Il l’a fait à but non lucratif, et pour preuve, après avoir fini de créer le rêve de chaque joueur sans poches, il a fait don de sa création aux enfants les plus nécessiteux.

L’hôpital pour enfants Monroe Carell de Vanderbilt, Tennessee, États-Unis, a accepté avec plaisir le don de la console. Désormais, les petits qui passent pourront se divertir en jouant avec une console de jeu vidéo géante qui leur fera profiter de titres comme Super Mario Odyssey en qualité 4K. Qui voudrait …

Vouloir une Nintendo Switch d’une telle taille n’est pas quelque chose d’étrange aujourd’hui. Nombreux sont ceux qui attendent une révision du modèle de console avec une plus grande puissance graphique et, surtout, la capacité de reproduire une résolution 4K. C’est un souhait qui garde beaucoup d’alerte. La Nintendo Switch Pro pourrait être annoncée à tout moment.

Pour le moment, il semble que nous devrons nous contenter de notre taille habituelle. Mais au moins, il nous reste le plaisir de savoir qu’il existe une version max, un rêve idéal pour se réjouir et qui a également fini entre de bonnes mains. Le travail d’ingénieurs comme Michael Pick est louable et nous espérons voir plus de curiosités comme celle-ci dans leur environnement.

Que diriez-vous d’une PlayStation 5 géante la prochaine fois? Cela aiderait à réduire un peu l’attente pour plus d’unités.