Ils créent une mini laveuse pour nettoyer les écouteurs sans fil, cela coûte 33 dollars et vous voudrez l’obtenir

Ce mini lave-casque est compatible avec 99% des appareils du marché, selon le constructeur.

Les écouteurs sans fil de type TWS sont très confortables pour écouter de la musique et un podcast dans n’importe quelle situation et nous pouvons portez-les pendant plusieurs jours grâce à son boîtier de chargement, mais l’un des aspects les plus encombrants est son nettoyage, que jusqu’à présent nous devions faire manuellement avec divers ustensiles car la société Cardlax vient de créer la première machine à laver exclusivement conçue pour nettoyer nos écouteurs.

Cardlax EarBuds Washer: l’accessoire ultime pour vos écouteurs

Comment pouvons-nous lire l’entreprise dans Gizmodo Cardlax lance une campagne sur la plate-forme Kickstarter pour financer son nouvel appareil, une mini-machine à laver pour toutes sortes d’écouteurs sans fil qu’elle a baptisée Rondelle d’écouteurs.

Le fonctionnement de ce nouvel accessoire est vraiment simple, on appuie sur le bouton d’alimentation situé sur sa face avant et quand on ouvre le couvercle de cette mini machine à laver on trouve une brosse rotative sur le côté gauche pour enlever la saleté la plus visible des écouteurs et nettoyez les zones les plus difficiles à atteindre.

Une fois ce prélavage terminé, il faut déposer nos écouteurs dans le tambour de nettoyage, qui est faite avec le même type de mousse que les éponges de maquillage, et ajoute un mélange d’alcool isopropylique à 70% que nous trouvons intégré dans le côté droit de la boîte. Alors que le tambour tourne, les écouteurs frottent contre lui et les parois du tambour éliminant la saleté la plus incrustée, laissant presque aussi propre que lorsque nous les avons sortis de la boîte.

Les pièces internes de cette mini rondelle et de la brosse rotative peuvent être retirées pour nettoyer manuellement sous l’eau après plusieurs utilisations.

Les créateurs du Cardlax Buds Washer affirment qu’il fonctionne avec 99% des écouteurs sans fil du marché, y compris les modèles de Samsung, Bose, Anker, Jabra et Aukey et bien sûr, le Airpods d’Apple qui sont précisément celles qui apparaissent dans votre vidéo promotionnelle.

Ce mini lave-casque est disponible via la plateforme Kickstarter pour un prix de 33 dollars, environ 28 euros pour changer, et je sais à quoi m’attendre les premiers envois sont effectués au mois de juin.

