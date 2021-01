Ils créent une méthode de propulsion pour les petits satellites qui ne nécessite pas de carburant: il y a déjà un cubesat en orbite qui l’utilise

Ces derniers jours, Virgin Orbit a réussi à mettre son premier lot de satellites en orbite terrestre à l’aide d’un avion. Dans ce lot de satellites, il y en avait un très petit mais en même temps très spécial. Un cubesat de l’Université du Michigan qui pourrait déterminer l’avenir des petits satellites dans l’espace. Il dispose d’une curieuse méthode de propulsion qui ne nécessite pas de carburant propulseur traditionnel et impossible à placer sur d’aussi petits satellites.





Un groupe d’ingénieurs de l’Université du Michigan a mis au point une nouvelle méthode de propulsion pour les cubesats au cours des deux dernières années. Les Cubesats sont de petits satellites de seulement quelques centimètres. Ils sont utilisés pour collecter des données de toutes sortes depuis l’orbite terrestre et étant donné leur taille, il est relativement bon marché de les placer en orbite. À tel point que Pepsi envisage même de faire de la publicité avec eux.

Le problème avec les cubesats est également dû à leur taille. Étant si petit, il n’y a pas d’espace pour placer des propulseurs puisque le propulseur simple dépasserait de loin la taille de l’ensemble du cubesat. C’est pour cette raison que les cubesats ont à peine quelques jours ou dans certains cas des semaines. Leur taille signifie qu’ils sont facilement attirés par la gravité terrestre et en quelques jours ils finissent par retomber.

Puisqu’ils ne sont pas trop chers, ce processus de «jeter» est assez courant avec les cubesats. Mais que se passerait-il si les cubesats pouvaient être maintenus en orbite plus longtemps sans changer radicalement leur taille et leur poids?

Électromagnétisme (et ingéniosité)

Essentiellement, ce que fait le cubesat MiTEE de ces chercheurs est utiliser les lois de l’électromagnétisme pour se déplacer. Ou c’est ce qu’il vise, puisque c’est le premier prototype qu’ils lancent dans l’espace pour déterminer si en pratique cela fonctionne comme en théorie.

L’idée est de relier deux satellites cubesat avec un câble de 10 à 30 mètres de long. Grâce à ce câble, l’électricité produite par les panneaux solaires du cubesat est envoyée. L’ionosphère de la Terre ferait fermer le circuit électrique et lorsque le fil conduit un courant dans un champ magnétique, le champ magnétique exerce une force sur le fil. Attendez utiliser cette force du champ magnétique terrestre pour pousser le satellite plus haut en orbite et ainsi le maintenir en orbite plus longtemps.

Le prototype lancé par ces chercheurs utilise actuellement un bras rigide et non un câble. À l’autre extrémité, il y aura un cube plus petit pour simuler l’idée des deux satellites liés ensemble par un fil. Ils espèrent pouvoir mesurer le courant qui peut être généré dans les prochains jours et voir ainsi la viabilité de l’idée.

Via | Université du Michigan