Ils créent un bioplastique à base de bois et capable de se dégrader complètement en trois mois

Les les plastiques sont passés du statut de l’un des plus grands alliés de l’être humain à celui de l’être l’un de ses plus grands ennemis. Cela est dû à la façon dont ils peuvent être nocifs pour la nature, ainsi qu’à la disponibilité limitée des ressources pour le fabriquer. Par conséquent, il est courant de voir comment des alternatives au plastique sont proposées, comme celle créée avec du bois et totalement biodégradable.





Une équipe de chercheurs de l’Université de Yale a créé un plastique totalement biodégradable obtenu à partir de poussière de bois. Utilisation d’un solvant biodégradable pour le réduire en une suspension de polymères organiques et de cellulose enchevêtrée avec de l’hydrogène à l’échelle nanométrique. Le résultat est un bioplastique suffisamment bon pour concurrencer les plastiques conventionnels.

Parmi les expériences que le bioplastique a subies, la plus notable a été de l’enterrer sous terre pendant un certain temps pour voir comment il évolue. Alors qu’un plastique conventionnel met des milliers d’années à se dégrader, le bioplastique créé par les chercheurs il a fini par se fracturer en deux semaines et au bout de trois mois, il s’était déjà dégradé totalement.

Le matériau, disent-ils, est également bon pour offrir une résistance et donc être utile comme conteneur. Il possède de bonnes propriétés mécaniques pour contenir les liquides et résister aux rayons ultraviolets, deux enjeux essentiels lors du remplacement du plastique traditionnel utilisé dans les emballages.

Selon l’équipe de chercheurs, le bioplastique pourrait être utilisé pour toutes sortes d’utilisations, de la création de sacs ou conteneurs à la construction de bâtiments ou de véhicules. Bien sûr, pour le moment, ce n’est qu’un test et il reste à voir dans quelle mesure il est efficace de le construire en masse. L’étude de faisabilité du projet a jusqu’à présent été publiée dans Nature.

Mettre fin au plastique

Au cours des dernières années, différentes alternatives au plastique traditionnel ont vu le jour ou du moins en réduisent l’utilisation. Là où il est le plus testé, c’est avec de nouveaux emballages, tels que la bouteille sphérique et comestible ou la bouteille en papier Coca-Cola. La biologie teste également des enzymes qui accélèrent le processus de recyclage.

D’autre part, différentes organisations et administrations publiques sont interdire de plus en plus l’utilisation des plastiques. L’Union européenne et la Chine, par exemple, cherchent à mettre fin aux plastiques jetables. D’autres en nettoyant les océans de tout ce que nous y déversons.

Via | Université de Yale