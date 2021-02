Ils créent un appareil portable qui utilise la chaleur du corps humain comme batterie

Si la chaleur du corps humain est une énergie en mouvement, pourquoi ne pas l’utiliser pour alimenter des appareils électroniques? C’est ce que certains chercheurs de l’Université du Colorado à Boulder ont soulevé. Le résultat? Un petit appareil capable de exploiter la chaleur humaine pour fonctionner sans batterie.





L’appareil qu’ils ont créé est une sorte de portable capable « d’extraire de l’énergie du corps humain ». Comme il est flexible et modulaire, il peut être utilisé pour être placé n’importe où sur le corps et le rendre aussi grand que vous le souhaitez. En d’autres termes, la même chose peut être utilisée pour alimenter une bague ainsi qu’une montre ou un capteur sur la poitrine. En fait, il y a déjà eu quelques tentatives dans le passé.

Ce l’idée n’est pas du tout folle. Un corps humain adulte, par exemple, libère environ 100 W d’énergie sous forme de chaleur, un ordinateur portable normal en a besoin d’environ 65 W. Par conséquent, nous pourrions en quelque sorte charger un ordinateur portable uniquement avec l’énergie que nous perdons normalement. Bien sûr, si nous savions et avions la technologie nécessaire pour profiter de toute l’énergie que le corps humain dégage.

Générateurs thermoélectriques sur la peau

L’essentiel dans cet appareil est qu’il est en contact avec la peau. De là, il profite de la chaleur naturelle d’une personne et grâce à des générateurs thermoélectriques convertit la température interne du corps en électricité. Le résultat est d’environ un volt d’énergie pour chaque pouce carré d’espace cutané. Bien que cela semble faible en énergie, il suffit d’alimenter des appareils à faible consommation comme un bracelet d’activité.

Le dispositif lui-même est essentiellement composé d’une base en matériau élastique sur laquelle une série de puces thermoélectriques perpendiculaires ont été placées. Depuis lors ce n’est pas discret et en plus de prendre de la place en surface, il a également un volume important. Cependant, cela peut être une première étape pour des appareils plus petits et plus efficaces.

La chose intéressante à propos de cet appareil est leur capacité à « guérir ». Si, par exemple, il se brise à une extrémité, il suffit de le presser un peu et il se scellera à nouveau en quelques minutes. Les chercheurs indiquent qu’il peut également être facilement recyclé. Une fois son utilisation terminée, il peut être immergé dans un liquide spécial qui sépare les composants électroniques et dissout la base élastique.

Via | Guide de Tom

Plus d’informations | Université du Colorado Boulder