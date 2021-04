Ils créent le premier transistor imprimé sur papier et entièrement recyclable

L’un des problèmes auxquels sont confrontés les appareils électroniques grand public est leur difficulté à être recyclés (d’où la publication de tant de réglementations). Beaucoup de ses composants, lorsqu’ils atteignent la fin de leur vie utile, sont éliminés sans possibilité de réutilisation des matériaux. Une nouvelle recherche propose une solution: créer de nouveaux transistors entièrement recyclables.





Des chercheurs de l’Université Duke ont créé ce qu’ils disent être la première électronique imprimée entièrement recyclable. C’est un transistor qui, une fois sa vie utile terminée, peut être décomposé en les matériaux primaires avec lesquels il a été formé. Tout cela grâce à la nanocellulose et aux encres conductrices.

Nanocellulose et circuits électroniques flexibles

Comme détaillé dans leurs recherches, l’équipe a développé ce transistor spécial utilisant la nanocellulose. La nanocellulose provient de plantes et est souvent obtenue à partir de déchets de bois. Il est notamment utilisé dans les emballages biodégradables. Maintenant, il est également utilisé pour les circuits électroniques avec ce nouveau développement. Dans le passé, nous l’avons même vu dans les voitures.

En combinant la nanocellulose avec de l’encre imprimable, ils ont réussi à fabriquer une encre diélectrique. Cette encre résultante a de nouveau été combinée avec une encre conductrice faite de graphène et de nanotubes de carbone. Le résultat final est une encre au carbone qui conduit l’électricité et peut être imprimée sur un substrat en papier imprimé par jet. Avec cette encre, ils ont pu créer un transistor et ils disent que d’autres composants électroniques peuvent également être créés.

Ils disent que le transistor qu’ils ont créé a fonctionné correctement pendant six mois. Il s’agissait ensuite de le recycler et de récupérer ses matériaux. Pour l’instant, bien sûr, c’est une preuve de concept. Reste à voir quelle est sa viabilité en analysant son coût de production de masse et le rendement utile qui peut être obtenu, ainsi que le coût du recyclage.

Quand il s’agit de recycler le transistor, qui est le but ultime, utilisé un procédé de bains et de vibrations. Le composant passe par une série de bains dans des liquides et avec des vibrations sonores afin que les matériaux se détachent. Tout cela est ensuite passé dans une centrifugeuse pour récupérer les nanotubes de carbone et le graphène. Ils disent récupérer presque 100% des matériaux.

Ses créateurs sont clairs qu’avec cela ils ne remplaceront pas toute l’industrie du silicium et les autres matériaux utilisés dans la construction actuelle des composants électroniques. Cependant, ils estiment qu’il sert à « démontrer que ce type de nouveau matériel et sa fonctionnalité est, espérons-le, un pas dans la bonne direction »

Via | Université de Duke