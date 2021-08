Ils constituent le neuvième volet du manga « Jojo’s Bizarre Adventure »

Après dix ans de publication, « JoJolion », le huitième volet de la série manga acclamée « Jojo’s Bizarre Adventure », touche à sa fin. Les fans des étranges aventures de la famille Joestar et de leurs descendants, qui se déroulent dans le monde de l’édition depuis plus de 30 ans, ont commencé à se demander s’il s’agirait du dernier volet de la populaire franchise Hirohiko Araki.

Heureusement, il a été confirmé que « Jojo’s Bizarre Adventure » aura encore au moins un nouvel opus, qui sera intitulé « JoJo Lands », poursuivant le développement de ce monde alternatif qui a permis à Araki de réaliser les histoires de « Steel Ball Run » et « JoJolion ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Incroyable première bande-annonce de « Pokemon Legends: Arceus » révélée

Selon un commentaire à la fin du dernier numéro d’Ultra Jump, JoJo’s Bizarre Adventure commencerait sa 9e partie, provisoirement intitulée JOJO LANDS, après une courte pause entre la partie 8 et la partie 9. https://t.co/UUMMVdiLQw – Shonen Jump News – Non officiel (@WSJ_manga)

17 août 2021





Le dernier numéro du magazine japonais Ultra Jump a confirmé « JoJo Lands » comme nouveau titre du neuvième volet de la saga Araki, qui après la fin de « JoJolion » ne prendra qu’une courte pause avant de reprendre son travail de manga, qui se caractérise par un taux de publication constant.

Il n’y a toujours pas certains détails sur ce que Hirohiko Araki a prévu pour « JoJo Lands », bien que le dernier chapitre de « JoJolion » ait peut-être laissé quelques indices sur la direction que pourrait prendre ce nouvel arc narratif en présentant une nouvelle version de Joseph Joestar, personnage qui est apparu pour la première fois dans « Battle Tendency » et a joué un rôle encore plus important dans « Stardust Crusaders » et « Diamond Is Unbreakable ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Dead by Deadlight annonce un nouveau DLC « Hellraiser »

Le dernier numéro du magazine Ultra Jump prévoit également que le monde de « Jojo’s Bizarre Adventure » recevra une nouvelle extension à travers son prochain arc narratif, donc après son titre, certains fans de la série ont spéculé qu’il pourrait s’agir d’un monde dans lequel toutes les générations de Jojo pourraient se rencontrer en même temps dans une grande aventure, peut-être la dernière.

Il a également été confirmé que « JoJo Lands » ne sera pas la seule histoire d’Hirohiko Araki dans la franchise, car le mangaka de 61 ans travaille également sur un nouveau spin-off dans lequel nous verrons des personnages comme Hol Horse, Pet Shop , Crazy Diamond et Josuke lui-même, pour n’en nommer que quelques-uns. Jusqu’à présent, il n’y a pas de dates officielles pour la publication de ces titres.