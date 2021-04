Ils confirment que Jar Jar Binks ne fera pas partie de ‘Obi-Wan Kenobi’

L’acteur qui a joué Jar Jar Binks dans la franchise de ‘Guerres des étoiles’, Ahmed Best a confirmé que le personnage ne fera pas partie de la prochaine série dérivée axée sur Obi Wan Kenobi.

La prochaine série ‘Star Wars’ ramènera deux icônes de la trilogie prequel, avec Ewan McGregor et Hayden Christensen reprenant ses rôles d’Obi-Wan et Anakin / Dark Vador, respectivement.

Merci pour l’amour, mais je ne serai pas dans cette série. Autant j’aurais aimé en faire partie. Mais je suis ravi de voir des gens que j’aime beaucoup à nouveau faire de grandes choses. https://t.co/5bzLq9yslh – Ahmed BEst (@ahmedbest)

29 mars 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Michael Jackson voulait jouer Jar Jar Binks dans Star Wars

Accompagnant McGregor et Christensen, d’autres noms ont été récemment annoncés tels que Joel Edgerton et Bonnie pieds, assumant les rôles de Oncle Owen et la Tante Beru, qui a eu une apparition dans ‘L’attaque des clones’ et ‘La vengeance des Sith’.

Maintenant, Ahmed Best, qui a joué Jar Jar Binks dans la trilogie prequel de « Star Wars », a félicité le casting de « Obi-Wan Kenobi » via son compte Twitter, et a profité de l’occasion pour répondre aux fans s’il aura une apparition sur le prochain spectacle.

«Merci pour l’amour, mais je ne serai pas dans la série. Bien que j’aimerais en faire partie. Cependant, je suis ravi de voir des gars que j’adore faire de grandes choses », a déclaré Best.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Star Wars: l’acteur qui a exprimé Jar Jar Binks revient en franchise

‘Obi-Wan Kenobi’ commencera le tournage en avril, tandis que Disney a annoncé une série de noms qui composeront le casting tels que, Moïse Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Ami Rupert, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie.

L’émission très attendue explorera les années entre les films «La vengeance des Sith» et le premier film «Star Wars». ‘Un nouvel espoir’.