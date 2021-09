Ils confirment que Christopher Nolan a commencé à penser à son prochain film

Christophe Nolan Il est aujourd’hui l’un des réalisateurs les plus recherchés. Ses films se distinguent toujours par l’aspect technique et la précision avec laquelle chacun des plans est filmé. Pour le réalisateur, le détail ne se négocie pas, et des fictions comme Interstellar ou le récent Principe ils le montrent. A cela, il faut ajouter son rapport particulier au temps et comment cet élément ajoute à ses films.







Après une première quelque peu contestée, celle de Principe, non seulement parce qu’il a à peine levé 363 millions de dollars contre 200 qu’il en a coûté pour le faire, Nolan il est prêt pour son prochain film. Cela a été confirmé de Date limite où ils ont donné quelques détails, dont un qui pourrait changer le cours de la carrière de ce réalisateur. Apparemment, la pandémie a non seulement compliqué les revenus de son dernier film, mais l’une des relations de travail les plus importantes qu’il ait eues.

Christophe Nolan il aurait fait circuler le scénario de son prochain film dans différents studios. Contrairement à ses projets précédents, qui ont tous été créés par Photos de Warner Bros., le livret n’aurait plus l’aspect exclusif de Warner. Date limite a expliqué que cela a à voir avec la décision du studio de faire des premières hybrides, dans les cinémas et à travers HBO Max, quelque chose auquel Nolan il a catégoriquement objecté.

Le prochain film de Christophe Nolan sera mis en la seconde Guerre mondiale, comme cela s’est déjà produit dans Dunkerque. Les médias ont rapporté que le réalisateur veut raconter l’histoire de Robert Oppenheimer, l’un des principaux responsables de la création de la bombe atomique. Il est dit que Cillian Murphy pourrait être le protagoniste de cette production et retourner travailler avec le réalisateur comme il l’a fait dans deux des films de Homme chauve-souris et ce qui précède Dunkerque.

L’expérience de Cillian Murphy dans Batman

Avant de devenir Jonathan Grue, L’épouvantail, Cillian Murphy était sur le point d’avoir un autre rôle dans les films de Christophe Nolan. Le protagoniste de Peaky Blinders a révélé qu’il avait été soumis pour examen en tant que Homme chauve-souris. Elle est allée si loin dans le casting qu’elle s’est même fait un costume, comme on peut le voir dans la version spéciale de la trilogie de Le Chevalier Noir qui a été lancé en 2013.

« Je me souviens très, très affectueusement de cette époque. Mais je ne me suis jamais vraiment considéré pour Bruce Wayne« , assuré Muprhy. « Je ne pense pas avoir été près de décrocher le rôle de Homme chauve-souris. Le seul acteur approprié à l’époque était Balle chrétienne, Et il y parvient. Pour moi, ce n’était qu’une expérience qui est devenue plus tard L’épouvantail et une relation de travail avec Nolan« , a-t-il condamné.